Η κινεζική διπλωματία επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι δυο κορυφαίοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένονται την Πέμπτη στο Πεκίνο, για διμερή σύνοδο κορυφής, με φόντο την προσπάθεια των δυο εμπορικών εταίρων να διευθετήσουν σειρά διαφωνιών τους.

Η διμερής σχέση δηλητηριάζεται από διάφορα ζητήματα.

Ξεχωρίζουν ανάμεσά τους οι διενέξεις για το εμπόριο (για τα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, για το ιατρικό και παραϊατρικό υλικό, ή ακόμη για το γαλλικό κονιάκ) και η στενή εταιρική σχέση Κίνας-Ρωσίας, που αντιμετωπίζεται με ολοένα πιο έντονη καχυποψία από ευρωπαϊκές πρωτεύουσες καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται.

Διμερής σύνοδος αναμενόταν να οργανωθεί αυτή την εβδομάδα στην Κίνα για την 50ή επέτειο από την αποκατάσταση διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στο Πεκίνο και την τότε Ευρωπαϊκή Κοινότητα, που εξελίχτηκε στην ΕΕ. Οι ημερομηνίες δεν είχαν ανακοινωθεί επίσημα.

«Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα ταξιδέψουν στην Κίνα την 24η Ιουλίου», ανέφερε σε ανακοίνωση την οποία δημοσιοποίησε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Ο πρόεδρος (της Κίνας) Σι Τζινπίνγκ θα έχει συνάντηση μαζί τους. Ο πρωθυπουργός Λι Τσιανγκ και οι δύο ηγέτες της ΕΕ θα συμπροεδρεύσουν στην 25η σύνοδο Κίνας-ΕΕ», πρόσθεσε.

Τα τελευταία τρία χρόνια οι προστριβές και οι ανοικτές συγκρούσεις ανάμεσα στο Πεκίνο και στις Βρυξέλλες πολλαπλασιάζονται: ηλεκτρικά οχήματα, σιδηροδρομικές μεταφορές, φωτοβολταϊκά πλαίσιο, συστήματα αιολικής ενέργειας...

Η ΕΕ ανησυχεί ότι η κινεζική υπερπαραγωγή, που τροφοδοτείται από πελώριες κρατικές επιδοτήσεις, θα χειροτερέψει το ήδη μεγάλο εμπορικό έλλειμμα και ότι η ευρωπαϊκή αγορά θα πλημμυρίσει από φθηνά κινεζικά προϊόντα σε βάρος εταιρειών της Γηραιάς Ηπείρου.

Οι δυο ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται επίσης να ασκήσουν πίεση για να χαλαρώσουν οι περιορισμοί της Κίνας στις εξαγωγές σπανίων γαιών, πρώτων υλών εκ των ων ουκ άνευ για την παραγωγή κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρικών αυτοκινήτων και ηλεκτρονικών ειδών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

