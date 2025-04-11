Μια τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντηση του Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ την Παρασκευή, η οποία διήρκεσε πάνω από τέσσερις ώρες, είναι «θεωρητικά δυνατή», μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ δεν έδωσε κάποια εκτίμηση για τον χρόνο της κλήσης.

Νωρίτερα το Κρεμλίνο είχε κάνει γνωστό ότι οι δύο άντρες θα συζητούσαν για τη «διευθέτηση» του πολέμου στην Ουκρανία, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές διπλωματικές εξελίξεις.

«Ο Πούτιν θα τον ακούσει. Η συζήτηση θα συνεχιστεί για διάφορες πτυχές της ουκρανικής διευθέτησης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti.

Ο Πεσκόφ τόνισε επίσης ότι οι δυο άνδρες ενδέχεται επίσης να συζητήσουν μια μελλοντική συνάντηση των Πούτιν και Τραμπ.

Η Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει την πίεση για τη διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, οι οποίες έχουν μπλοκάρει τις τελευταίες εβδομάδες, με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ να συναντά τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Γουίτκοφ, ο οποίος έχει ταξιδέψει δύο φορές στη Ρωσία φέτος για συναντήσεις με τον Πούτιν, έφτασε την Παρασκευή στην Αγία Πετρούπολη. Συναντήθηκε με τον Ρώσο διαπραγματευτή, Κίριλ Ντμίτριεφ, πριν από τη συνάντησή του με τον ηγέτη του Κρεμλίνου.

Ο Πρόεδρος Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες έχει εκφράσει την απογοήτευσή του με τη Ρωσία για την καθυστέρηση των ειρηνευτικών συνομιλιών. Η Ουκρανία έχει συμφωνήσει σε μια κατάπαυση του πυρός διάρκειας 30 ημερών, εφόσον η Ρωσία ανταποκριθεί, όπως συζητήθηκε σε πρόσφατες συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους. Ωστόσο, η Ρωσία έχει απορρίψει το αίτημα για κατάπαυση του πυρός και καθυστερεί τις συνομιλίες, προσπαθώντας να κερδίσει χρόνο για να εκμεταλλευτεί τις στρατηγικές της προόδους και να εξασφαλίσει μεγάλες παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.