Στο Νταβός η Ευρώπη και η Κίνα, εν αναμονή του Τραμπ

Ευρωπαίοι, ένας Κινέζος και ο Ουκρανός πρόεδρος: κάποιοι από τους αξιωματούχους που έχουν να χάσουν, ή να κερδίσουν, τα περισσότερα από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο ανεβαίνουν σήμερα στο βήμα του Νταβός.

Όλα τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στην Ουάσινγκτον την επομένη της ορκωμοσίας του 47ου προέδρου των ΗΠΑ και ενώ αρχίζουν οι πρώτες του ανακοινώσεις. Δεν είχε προλάβει καλά-καλά να εγκατασταθεί στον Λευκό Οίκο, και ο Τραμπ δήλωσε ότι σχεδιάζει να επιβάλει τελωνειακούς δασμούς 25% για προϊόντα από τον Καναδά και το Μεξικό από την 1η Φεβρουαρίου.

Αναμένοντας την παρέμβαση μέσω βιντεοσύνδεσης του ίδιου του Τραμπ, που προγραμματίζεται για την Πέμπτη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης Ντινγκ Σουεσιάνγκ απευθύνουν σήμερα ομιλίες στο Νταβός.

Η Κίνα κινδυνεύει να γίνει μια από τις επόμενες χώρες που θα πληγούν από τιμωρητικούς δασμούς εισαγωγής που εξήγγειλε ο νέος Αμερικανός πρόεδρος.

Και οι διαφωνίες είναι πολλές μεταξύ του Πεκίνου και της Ουάσινγκτον, παρόλο που ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δηλώνει ότι ελπίζει σε ένα «καλό ξεκίνημα» στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, που θεωρήθηκε θετική από τους δύο συνομιλητές.

Οι Ευρωπαίοι από την πλευρά τους είναι οι πλέον ανήσυχοι για τη δεύτερη προεδρία Τραμπ 2.0 και «σχεδόν μόνοι» σε αυτή την κατάσταση, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις Διεθνείς Σχέσεις (ECFR) που βασίστηκε σε δημοσκόπηση με τη συμμετοχή περισσοτέρων των 28.000 προσώπων σε 24 χώρες του κόσμου.

«Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι μπορεί να δυσκολευθούν να βρουν εσωτερική ενότητα ή συμμάχους στον κόσμο, εάν επιχειρήσουν να προβάλουν αντίσταση» στον νέο πρόεδρο, προειδοποίησε το ECFR.

Η Ευρώπη θα αντιπροσωπευθεί επίσης σήμερα στο Νταβός από τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς, που αναμένεται να μιλήσει το απόγευμα, όπως και ο βασικός αντίπαλός του στις βουλευτικές εκλογές του Φεβρουαρίου Φρίντριχ Μερτς.

Τι ρόλο θα διαδραματίσουν οι ΗΠΑ του Τραμπ στον κόσμο: Το ερώτημα έχει σημαντικό αντίκτυπο για μια χώρα όπως η Ουκρανία, που σε λίγο καιρό συμπληρώνει τρία χρόνια πολέμου με τη Ρωσία και της οποίας ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να μιλήσει επίσης το απόγευμα στο Νταβός.

Ενώ η Ουάσιγκτον προσφέρει κρίσιμης σημασίας στρατιωτική και οικονομική στήριξη στο Κίεβο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επικρίνει τη βοήθεια αυτή και έχει υποσχεθεί ότι θα επιλύσει γρήγορα τη σύγκρουση. Αλλά με ποιους όρους; Η ουκρανική κυβέρνηση φοβάται ότι θα εξαναγκασθεί σε σημαντικές παραχωρήσεις.

Στο συγχαρητήριο μήνυμά του προς τον νέο Αμερικανό πρόεδρο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ελπίζει ότι θα επιτρέψει την επίτευξη μιας «δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης». Ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν δηλώνει από την πλευρά του «ανοικτός στον διάλογο».

Οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, την ώρα που μόλις τέθηκε σε ισχύ κατάπαυση πυρός στη Γάζα, αναμένεται επίσης να είναι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων του Ισραηλινού προέδρου Ισαάκ Χέρτσογκ και του πρωθυπουργού και υπουργού Εξωτερικών του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ-Θάνι.

Για τον νέο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ Μπόργκε Μπρέντε, παρόλο που η φετινή σύνοδος του Νταβός συμπίπτει με τις πρώτες ημέρες της προεδρίας Τραμπ, αυτό «αυξάνει το ενδιαφέρον για το Νταβός, διότι ο κόσμος αισθάνεται την ανάγκη να συγκεντρωθεί για να καταλάβει καλύτερα αυτό που ετοιμάζεται».

«Ελπίζουμε ότι θα χτίσουμε λίγη παραπάνω εμπιστοσύνη στον κόσμο που είναι κατακερματισμένος και πολωμένος», δήλωσε ο ίδιος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

