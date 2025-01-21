Ο επικεφαλής ψυχίατρος του στρατού της Ουκρανίας συνελήφθη για μη δηλωμένα περιουσιακά στοιχεία ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων, ανακοίνωσαν σήμερα η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας (SBU), η οποία τον υποπτεύεται για διαφθορά.

Η Ουκρανία έχει ξεκινήσει εκστρατεία καταπολέμησης της διαφθοράς, έπειτα από αίτημα της ΕΕ προκειμένου η χώρα να ενταχθεί στο μπλοκ, αλλά και λόγω τον πολλών σκανδάλων που έχουν ξεσπάσει και τα οποία αφορούν δωροδοκίες πολιτών που προσπαθούσαν να γλιτώσουν την επιστράτευση.

«Αξιωματούχοι της SBU, με την υποστήριξη του υπουργείου Άμυνας και του διοικητή των ενόπλων δυνάμεων, συνέλαβαν τον επικεφαλής ψυχίατρο των ενόπλων δυνάμεων», ανέφερε η SBU σε ανακοίνωσή της.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι ο συλληφθείς ήταν επίσης «αναπληρωτής επικεφαλής της κεντρικής επιτροπής στρατιωτικής αξιολόγησης», της υπηρεσίας που αποφασίζει αν κάποιος είναι ικανός να στρατολογηθεί.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσίασε στις 22 Οκτωβρίου, μετά την αποκάλυψη πολλών σκανδάλων, διάταγμα που προέβλεπε την κατάργηση των ιατρικών επιτροπών οι οποίες αποφασίζουν αν οι άνδρες σε στρατεύσιμη ηλικία είναι σε θέση να υπηρετήσουν στον στρατό.

Από το 2022, όταν έγινε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο ύποπτος έχει αποκτήσει τρία διαμερίσματα, ένα σπίτι, οικόπεδα και τέσσερα πολυτελή αυτοκίνητα. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία είτε δεν είχαν δηλωθεί καθόλου είτε δηλώθηκαν στο όνομα άλλων μελών της οικογένειάς του.

Εξάλλου οι ερευνητές εντόπισαν στο σπίτι του 152.000 σε αμερικανικά δολάρια και 34.000 σε ευρώ.

Μετά τη ρωσική εισβολή έχουν ξεσπάσει στην Ουκρανία πολλά σκάνδαλα διαφθοράς, κυρίως στο υπουργείο Άμυνας και στον στρατό, τα οποία οδήγησαν σε αποπομπές και συλλήψεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

