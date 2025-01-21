Νεκρός στο σπίτι του ηθοποιός της σαπουνόπερας Days Of Our Lives

Ο ηθοποιός της διάσημης αμερικανικής σαπουνόπερας Days Of Our Lives Φρανσίσκο Σαν Μάρτιν ( Francisco San Martin), πέθανε σε ηλικία 39 ετών.

Ο ηθοποιός, γνωστός για τον ρόλο του ως Dario Hernandez, βρέθηκε από την αστυνομία νεκρός μέσα στο σπίτι του, στο Λος Άντζελες, την Πέμπτη.

Ο θάνατος του Μάρτιν πιθανότατα οφείλεται σε αυτοχειρία, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες.

Days Of Our Lives actor Francisco San Martin is found dead in his LA home aged 39 https://t.co/P3GXMKVKPv pic.twitter.com/OR1pwOempC — Daily Mail Online (@MailOnline) January 21, 2025

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Days Of Our Lives το 2011 και έπαιξε στην σαπουνόπερα μέχρι το 2016. Επίσης, υποδύθηκε τον Ματέο, τον φύλακα της έπαυλης στην Τόλμη και Γοητεία το 2017.

Days of our Lives, Bold and the Beautiful Alum Francisco San Martin Died At 39 https://t.co/Jvj1IfEJQH pic.twitter.com/WVKeWSRp9Q — SoapHub (@Soap_Hub) January 21, 2025

Η πρώην συμπρωταγωνίστρια του Φρανσίσκο στο Days Of Our Lives, Camila Banus - που υποδύθηκε την αδερφή του Gabi - εξέφρασε τα συλλυπητήρια της με μία ανάρτηση στο Instagram.

Η ηθοπιός έγραψε: «Πέπε, τι να πω παρά σε αγαπώ και αναπαύσου εν ειρήνη, φίλε μου. Σε αγαπώ πολύ πολύ πολύ. Μακάρι να σου είχα πει περισσότερα».

Πηγή: skai.gr

