Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ μίλησαν τηλεφωνικά την Παρασκευή, μια ημέρα πριν την ορκωμοσία του επερχόμενου Αμερικανού προέδρου σε μια κίνηση που ενδεχομένως να σηματοδοτεί το μελλοντικό κλίμα στις σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου και των κύριων γεωπολιτικών αντιπάλων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συζήτησε με τον Σι Τζινπίνγκ για το εμπόριο, το Fentanyl και το Tiktok, λέγοντας ότι το τηλεφώνημά τους «ήταν πολύ καλό τόσο για την Κίνα όσο και για τις ΗΠΑ», προσθέτοντας ότι «οι δυο τους θα επιλύσουν πολλά προβλήματα μαζί».

«Ο Πρόεδρος Σι και εγώ θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να κάνουμε τον κόσμο πιο ειρηνικό και ασφαλή!» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του.

Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τον Σι ως έναν ισχυρό και «λαμπρό» ηγέτη αν και έχει προαναγγείλει ότι θα πλήξει την Κίνα, επιβάλλοντας τεράστιους δασμούς περίπου 60% σε ένα ευρύ φάσμα αγαθών.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβέρνησής του, ο Τραμπ ξεκίνησε έναν εμπορικό πόλεμο με την Κίνα που αναμόρφωσε την παγκόσμια οικονομία. Σε συνδυασμό με την πανδημία Covid-19, η εμπορική ατζέντα του Τραμπ βοήθησε επίσης στην αναδιάταξη των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού - και συνεχίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την κυβέρνηση Μπάιντεν, η οποία προχώρησε σε περιορισμούς των εξαγωγών για να προσπαθήσει να αρνηθεί την πρόσβαση στην Κίνα σε τεχνολογία αιχμής.

Αν και είναι λιγότερο σαφές ποια κατεύθυνση θα πάρει ο Τραμπ σε σχέση με την Κίνα αυτή τη φορά, η νέα κυβέρνησή του αποτελείται από γεράκια που αντιτίθενται στις πολιτικές της Κίνας, συμπεριλαμβανομένου του Μάρκο Ρούμπιο, που θα ηγηθεί του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.