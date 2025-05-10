Στο Κίεβο Μερτς, Μακρόν και Στάρμερ

Συνάντηση του «Συνασπισμού των Προθύμων» με στόχο την αύξηση της πίεσης προς τη Ρωσία και την τελική επεξεργασία της πρότασης Τραμπ για εκεχειρία 30 ημερών.Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ έφτασαν το πρωί του Σαββάτου στο Κίεβο. Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, αναμένεται επίσης να φτάσει εκεί για συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι.

Κοινή δήλωση των τεσσάρων

Μετά τις συνομιλίες του στις Βρυξέλλες, ο καγκελάριος δεν επέστρεψε αεροπορικώς στο Βερολίνο, αλλά μετέβη κατευθείαν στην Πολωνία. Επιβιβάστηκε σε ειδικό τρένο για να ταξιδέψει στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, μαζί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, και τον πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας. Νωρίτερα ο Ζελένσκι είχε ανακοινώσει την πραγματοποίηση μιας συνόδου κορυφής του «Συνασπισμού των Προθύμων». Τα κράτη που μετέχουν σε αυτόν θέλουν να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αυτών των τεσσάρων χωρών ταξιδεύουν μαζί στην Ουκρανία και επισκέπτονται τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Είναι μια σαφής ένδειξη «αλληλεγγύης προς την Ουκρανία ενάντια στη βάρβαρη και παράνομη ρωσική εισβολή», όπως αναφέρεται στην κοινή τους δήλωση, η οποία περιγράφει επίσης την επίσκεψη ως «ιστορική».

Έκκληση στη Ρωσία

Στην ανακοίνωση, οι τέσσερις Ευρωπαίοι υποστηρίζουν τις εκκλήσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μια ειρηνευτική συμφωνία και «καλούν τη Ρωσία να σταματήσει να εμποδίζει τις προσπάθειες για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης», να συμφωνήσει σε μια 30ήμερη εκεχειρία «πλήρη και άνευ όρων». Μια τέτοια εκεχειρία θα μπορούσε να δημιουργήσει χώρο για συνομιλίες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, ανέφερε η δήλωση τους. Η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει, η Ρωσία πρέπει να σταματήσει την παράνομη εισβολή και «η Ουκρανία πρέπει να είναι σε θέση να ευδοκιμήσει ως ασφαλές και κυρίαρχο έθνος εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της για τις επόμενες γενιές».

Στη δήλωσή τους, οι τέσσερις αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ανακοίνωσαν ότι θα αυξήσουν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία. «Όσο η Ρωσία δεν συμφωνεί σε μια τελική κατάπαυση του πυρός, θα αυξήσουμε την πίεση που ασκούμε στη ρωσική πολεμική μηχανή», αναφέρει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες προετοιμάζει στο μεταξύ το 17ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

