Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι «θα του άρεσε» να στείλει Αμερικανούς πολίτες που έχουν διαπράξει εγκλήματα σε μια φυλακή του Ελ Σαλβαδόρ, σύμφωνα με το απόσπασμα μιας συνέντευξης που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, σε μια νέα προσπάθεια, κατά τα φαινόμενα, να δοκιμάσει τα όρια αντοχής των θεμελιωδών δικαιωμάτων στις ΗΠΑ.

«Αυτοί που μεγάλωσαν (στις ΗΠΑ) και κάτι πήγε λάθος και τώρα χτυπούν ανθρώπους στο κεφάλι με μπαστούνια του μπέιζμπολ και σπρώχνουν ανθρώπους στο μετρό την ώρα που φτάνει το τρένο – το εξετάζουμε αυτό, θέλουμε να το κάνουμε. Θα μου άρεσε πολύ να το κάνω αυτό», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στο ισπανόφωνο κανάλι Fox Deportes, αναφερόμενος στη φυλάκιση τους στο Ελ Σαλβαδόρ.

Ο Τραμπ είχε αναφέρει αυτήν την ιδέα και στη συνάντηση που είχε την Δευτέρα στον Λευκό Οίκο με τον Σαλβαδοριανό ομόλογό του Ναγίμπ Μπουκέλε.

«Έχουμε επίσης δικούς μας εγκληματίες (…) Θα ήθελα να τους συμπεριλάβω στην ομάδα (σ.σ. των αλλοδαπών) για να τους διώξω από τη χώρα», είπε.

Ο Μπουκέλε έχει ήδη δεχθεί περισσότερους από 250 ανθρώπους που απελάθηκαν στα μέσα Μαρτίου από τις ΗΠΑ και οδηγήθηκαν στην κολοσσιαία αντιτρομοκρατική φυλακή υψίστης ασφαλείας Σεκότ, την οποία έχτισε στο πλαίσιο του «πολέμου» που κήρυξε στις συμμορίες.

Το μέτρο που εισηγήθηκε ο Τραμπ θα ήταν «προφανώς παράνομο και αντισυνταγματικό», σχολίασε στο NBC News ο Ίλια Σόμιν, καθηγητής δικαίου στο πανεπιστήμιο Τζορτζ Μέισον, κοντά στην Ουάσινγκτον.

Ο Στίβεν Γιέιλ-Λερ, ειδικός στο μεταναστευτικό δίκαιο και πρώην καθηγητής στο πανεπιστήμιο Κορνέλ, είπε ότι στο περιοδικό Time ότι «όταν οι Αμερικανοί πολίτες κρίνονται ένοχοι για κάποιο έγκλημα, εκτίουν την ποινή τους σε κάποια τοπική ή ομοσπονδιακή φυλακή και στη συνέχεια αποφυλακίζονται. Δεν απελαύνονται».

