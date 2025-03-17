Τον Σεπτέμβριο του 2023, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έστειλε 11.000 στρατιώτες για να καταλάβουν τη φυλακή του Τοκορόν, στη βόρεια πολιτεία Αραγούα. Ωστόσο, η αποστολή τους δεν ήταν να καταστείλουν μια εξέγερση. Αντίθετα, οι στρατιώτες είχαν την εντολή να ανακτήσουν τον έλεγχο της φυλακής από την ισχυρή συμμορία που την είχε μετατρέψει σε θέρετρο, με ζωολογικό κήπο, εστιατόρια, νυχτερινό κέντρο, πρακτορείο στοιχημάτων και πισίνα.

Σύμφωνα με το BBC, ο επικεφαλής της συμμορίας, Hector Guerrero Flores, κατάφερε να διαφύγει, ενώ η συμμορία με την ονομασία «Tren de Aragua» βρέθηκε τώρα στο στόχαστρο της πολιτικής του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει δεσμευτεί να απομακρύνει αλλοδαπούς εγκληματίες από τη χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος μαζικών απελάσεων παράτυπων μεταναστών.

Πώς ξεκίνησε η συμμορία;

Η συμμορία Tren de Aragua ήταν αρχικά μια συμμορία φυλακών που ο Hector Guerrero Flores μετέτρεψε σε «διεθνική εγκληματική οργάνωση», σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, το οποίο προσφέρει αμοιβή 5 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη σύλληψή του.

Ο Guerrero Flores, 41 ετών, είχε φυλακιστεί και αποφυλακιστεί από την (φυλακή) Tocorón για περισσότερο από μια δεκαετία. Δραπέτευσε το 2012 δωροδοκώντας έναν φύλακα και στη συνέχεια συνελήφθη εκ νέου το 2013. Μετά την επιστροφή του, μετέτρεψε τη φυλακή σε συγκρότημα αναψυχής και επέκτεινε την επιρροή της συμμορίας πολύ πέρα ​​από τα τείχη της φυλακής. Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, αυτό το κατάφερε καταλαμβάνοντας τον έλεγχο των χρυσωρυχείων στην πολιτεία Μπολιβάρ, ελέγχοντας διαδρόμους ναρκωτικών στις ακτές της Καραϊβικής και παράνομα σημεία διέλευσης στα σύνορα μεταξύ Βενεζουέλας και Κολομβίας.

Η ονομασία της συμμορίας Tren de Aragua μεταφράζεται ως «Τρένο της Αράγκουα» και ενδέχεται να προέρχεται από ένα συνδικάτο σιδηροδρομικών εργατών.

Ο Luis Izquiel, καθηγητής εγκληματολογίας στο Κεντρικό Πανεπιστήμιο της Βενεζουέλας, είπε στο BBC ότι το συνδικάτο έλεγχε ένα τμήμα του σιδηροδρόμου που διέσχιζε την Aragua και εκβίαζε εργολάβους ή πουλούσε θέσεις εργασίας σε εργοτάξια.

Η Tren de Aragua, υπό την ηγεσία του Guerrero Flores, επεκτάθηκε στην Κολομβία, τον Ισημερινό, το Περού και τη Χιλή και εμπλέκεται σε δολοφονίες, απαγωγές, ληστείες, εμπόριο ναρκωτικών, πορνεία, εκβιασμούς και διακίνηση ανθρώπων.

Πόσα είναι τα μέλης της

Σύμφωνα με τις περισσότερες αναφορές, η Tren de Aragua εξαπλώθηκε από τη Βενεζουέλα όταν η χώρα εισήλθε σε μια ανθρωπιστική και οικονομική κρίση το 2014 γεγονός που έκανε το έγκλημα λιγότερο κερδοφόρο στη χώρα. Σήμερα, η συμμορία πιστεύεται ότι έχει παρουσία σε τουλάχιστον οκτώ άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ.

Η Ronna Rísquez, μια δημοσιογράφος που έχει γράψει ένα βιβλίο για τη συμμορία, εκτιμούσε πέρυσι ότι ο οργανισμός έχει 5.000 μέλη και ετήσια κέρδη μεταξύ 10 και 15 εκατομμυρίων δολαρίων. Άλλες εκτιμήσεις τοποθετούν τα μέλη της συμμορίας σε χαμηλότερο αριθμό.

Εισαγγελέας στη Χιλή αποκάλεσε την Tren de Aragua μια «βίαιη οργάνωση» που διαπράττει δολοφονίες και βασανιστήρια για να πετύχει τους στόχους της.

Παρά το γεγονός ότι είναι μικρότερη ή λιγότερο πλούσια από άλλες εγκληματικές οργανώσεις στη Λατινική Αμερική, η Tren de Aragua συγκρίνεται συχνά με την υπερβολικά βίαιη συμμορία MS-13 από το Ελ Σαλβαδόρ.

Μέλη της Tren de Aragua έχουν κατηγορηθεί ότι προσποιήθηκαν φορώντας αντίστοιχο ρουχισμό ότι ήταν Χιλιανοί αστυνομικοί και στη συνέχεια απήγαγαν τον στρατιωτικό αξιωματικό της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Ronald Ojeda, η σορός του οποίου βρέθηκε θαμμένη στο Σαντιάγο της Χιλής, τον Μάρτιο του 2024.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, υπό τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, επέβαλε κυρώσεις στην Tren de Aragua το περασμένο καλοκαίρι, λέγοντας ότι η συμμορία εμπλεκόταν σε εμπόριο ανθρώπων στα σύνορα των ΗΠΑ.

Αποτελεί απειλή για τις ΗΠΑ;

Οι ΗΠΑ απέλασαν περί τους 200 ύποπτους ως μέλη της βενεζουελάνικης συμμορίας Tren de Aragua στο Σαλβαδόρ, όπου οδηγήθηκαν σε φυλακή υψίστης ασφαλείας. Για την απέλαση αυτή, ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλέσθηκε νόμο του 1798 που έχει θεσπισθεί για περίοδο πολέμου, τον «Νόμο περί Αλλοδαπών Εχθρών». Στη διαταγή απέλασης ο Τραμπ δήλωσε ότι η Tren de Aragua «διεξάγει ανορθόδοξο πόλεμο κατά του εδάφους των Ηνωμένων Πολιτειών, τόσο απευθείας, όσο και υπό την καθοδήγηση, παράνομη ή μη, του καθεστώτος Μαδούρο.

Λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο, ο Τραμπ όρισε την Tren de Aragua ως «ξένη τρομοκρατική οργάνωση», τοποθετώντας τη στην ίδια κατηγορία με το Ισλαμικό Κράτος και την Μπόκο Χαράμ, την ισλαμιστική εξτρεμιστική ομάδα της Νιγηρίας.

Το περασμένο καλοκαίρι το NBC News ανέφερε ότι το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ εκτιμά ότι 600 Βενεζουελάνοι μετανάστες στις ΗΠΑ είχαν διασυνδέσεις με τη συμμορία, με 100 από αυτούς να θεωρούνται μέλη.

Από το 2023, στις ΗΠΑ ζουν περίπου 770.000 Βενεζουελάνοι, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 2% όλων των μεταναστών στη χώρα, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Οι περισσότεροι έχουν λάβει καθεστώς προστασίας από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Στο μεταξύ, η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων ανέφερε ότι το 2024 εντόπισε 313.500 μετανάστες από τη Βενεζουέλα στα σύνορα.

Πηγή: skai.gr

