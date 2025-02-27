Γαλλία: Η ΕΕ θα απαντήσει αν χρειαστεί στους αμερικανικούς δασμούς

Ένας εμπορικός πόλεμος δεν είναι προς το συμφέρον κανενός, όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαντήσει μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ πως η κυβέρνησή του θα ανακοινώσει σύντομα δασμούς 25% σε εισαγωγές από την ΕΕ, τόνισε η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης Σοφί Πριμά, ενώ οι ευρωπαϊκές μετοχές υποχωρούν σήμερα σημαντικά.

«Αν πρέπει να απαντήσουμε, θα απαντήσουμε», δήλωσε σήμερα η Πριμά στον τηλεοπτικό σταθμό BFM TV.

Η ίδια πρόσθεσε πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δημιουργήθηκε για να ενοχλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες», απαντώντας σε χθεσινό σχόλιο του Τραμπ ότι η ΕΕ σχηματίσθηκε «για να προκαλεί μπελάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, ότι θα αντιδράσει «σθεναρά και άμεσα εναντίον αδικαιολόγητων φραγμών στο ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο», αφού ο Τραμπ ανακοίνωσε πως η κυβέρνησή του θα ανακοινώσει σύντομα δασμούς 25% σε εισαγωγές από την ΕΕ αυτοκινήτων και άλλων προϊόντων.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημείωσαν σήμερα σημαντική πτώση μετά την ανακοίνωση του Τραμπ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρούσε 0,7% στις 10:13 (ώρα Ελλάδας), αφού είχε κλείσει με κέρδη ρεκόρ στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Οι μετοχές μερικών από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες σημείωσαν πτώση. Ο δείκτης των κατασκευαστών αυτοκινήτων και ανταλλακτικών μειώθηκε κατά περισσότερο από 3%. Οι μετοχές των Stellantis, Volkswagen και Porsche υποχώρησαν κατά 2%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

