Ο Τραμπ ακυρώνει άδεια στη Chevron να εκμεταλλεύεται κοιτάσματα πετρελαίου στη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε χθες Τετάρτη άδεια εκμετάλλευσης πετρελαϊκών κοιτασμάτων στη Βενεζουέλα που είχε δοθεί στην εταιρεία Chevron, προσάπτοντας στο Καράκας ιδίως πως παραβίασε συμφωνία για τον επαναπατρισμό μεταναστών.

«Ακυρώνουμε τις παραχωρήσεις που είχε κάνει ο (πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ) Τζο Μπάιντεν ο αγύρτης στον (πρόεδρο της Βενεζουέλας) Νικολάς Μαδούρο», γνωστοποίησε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social. Αναφερόταν σε συμφωνία που είχε κλειστεί τον Νοέμβριο του 2022 και ωφελούσε τον αμερικανικό ενεργειακό κολοσσό Chevron.

Η απόφαση αυτή του Ρεπουμπλικάνου ενδέχεται να καταφέρει βαρύ πλήγμα στην κλονισμένη οικονομία της Βενεζουέλας, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο.

Ο κ. Τραμπ χαρακτηρίζει τη συμφωνία αυτή αναποτελεσματική και κατηγορεί το Καράκας πως «δεν επαναπατρίζει τους βίαιους εγκληματίες που έστειλε στη χώρα μας με τον ταχύ ρυθμό που συμφώνησε» στο πλαίσιο απροσδόκητης επίσκεψης του αμερικανού απεσταλμένου Ρίτσαρντ Γκρενέλ στη Βενεζουέλα στα τέλη Ιανουαρίου.

Η Ουάσιγκτον επίσημα δεν αναγνωρίζει τον Νικολάς Μαδούρο —στην εξουσία από το 2013, ορκίστηκε και ανέλαβε τρίτη θητεία τον Ιανουάριο— ως νόμιμο πρόεδρο της χώρας της Λατινικής Αμερικής και εφαρμόζει κυρώσεις.

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες επέκρινε μέσω Telegram την «επιζήμια και ανεξήγητη» απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ.

«Επιδιώκοντας να βλάψει τον λαό της Βενεζουέλας, στην πραγματικότητα βλάπτει τις ΗΠΑ, τον πληθυσμό τους και τις επιχειρήσεις της, και θέτει επίσης υπό αμφισβήτηση το νομικό καθεστώς των διεθνών επενδύσεων στις ΗΠΑ», έκρινε η κυρία Ροδρίγκες, που είναι επίσης υπουργός Πετρελαίου.

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, από την πλευρά της εξήρε την απόφαση του Αμερικανού προέδρου.

Έστειλε «σαφές μήνυμα ότι ο Μαδούρο έχει μεγάλα προβλήματα και ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι με τον λαό της Βενεζουέλας», όπως τόνισε σε συνέντευξη που παραχώρησε στον γιο του αμερικανού προέδρου, τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, που μεταδόθηκε μέσω Rumble.

Η συμφωνία με τη Chevron, πρόσθεσε, επέτρεψε στον κ. Μαδούρο να έχει πρόσβαση «σε δισεκατομμύρια δολάρια, που χρησιμοποιήθηκαν για την καταστολή, τον διωγμό και τη διαφθορά».

Από την πλευρά της η Chevron ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «εξετάζει τις επιπλοκές» της απόφασης αυτής. Ο αμερικανικός κολοσσός των υδρογονανθράκων διαβεβαίωσε πως «δραστηριοποιείται στη Βενεζουέλα τηρώντας όλους τους νόμους και τους κανονισμούς», συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών κυρώσεων.

Το ταξίδι του κ. Γκρενέλ στη Βενεζουέλα στα τέλη Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια του οποίου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο Μαδούρο, θεωρήθηκε πως σηματοδοτούσε την έναρξη διαδικασίας αναθέρμανσης των σχέσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας. Οι διμερείς διπλωματικές σχέσεις έχουν διακοπεί από το 2019.

Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος πήγε στο Καράκας για να απαιτήσει τον επαναπατρισμό «χωρίς όρους» των πολιτών της Βενεζουέλας που απελαύνονται από τις αρχές των ΗΠΑ και να εξασφαλίσει την αποφυλάκιση Αμερικανών κρατούμενων στο κράτος της Λατινικής Αμερικής. Έλαβε θετικές απαντήσεις και για τα δύο.

Όμως ο Αμερικανός πρόεδρος, που είχε προχωρήσει σε εμπάργκο στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας (2017-2021), επαναλαμβάνει συχνά πως η Ουάσιγκτον δεν έχει ανάγκη τους υδρογονάνθρακες του Καράκας.

Ο Δημοκρατικός προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν χαλάρωσε το εμπάργκο στο πετρέλαιο το 2022 προτού προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων εκ νέου με την επίκληση της καταστολής της αντιπολίτευσης. Εξαιρέθηκε πάντως από τις κυρώσεις το σύστημα αδειών που επέτρεπε σε αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες όπως η Chevron να δραστηριοποιούνται στη Βενεζουέλα.

Το κράτος της Λατινικής Αμερικής έχει αποθέματα που συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα στον κόσμο, αλλά η παραγωγή έχει μειωθεί, εξαιτίας των αμερικανικών κυρώσεων κατά την κυβέρνηση, εξαιτίας της κακοδιαχείρισης και της διαφθοράς σύμφωνα με την αντιπολίτευση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

