Στις φλόγες δεξαμενόπλοιο κοντά στο στενό του Ορμούζ

Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο πήρε φωτιά κοντά στο στενό του Ορμούζ αφού χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, ανακοίνωσε η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο βρετανικό πολεμικό ναυτικό χθες Δευτέρα (λίγο πριν από τη 01:00 σήμερα ώρα Ελλάδας).

Το δεξαμενόπλοιο βρισκόταν 31 ναυτικά μίλια (πάνω από 57 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά του Ντουμπάι όταν το έπληξε βλήμα στη δεξιά πλευρά, ανέφερε το UKMTO, επικαλούμενο αξιωματούχο ασφαλείας της ναυτιλιακής εταιρείας στην οποία ανήκει το σκάφος.

Το πλήρωμα αναφέρθηκε πως είναι ασφαλές· μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί περιβαλλοντική επίπτωση, πάντα κατά το UKMTO.

Αντίθετα, η Kuwait Petroleum Corporation, ανέφερε ότι το γιγαντιαίο δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου Al Salmi ήταν αυτό που αποτέλεσε άμεσο στόχο ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η επίθεση προκάλεσε ζημιές στο σκάφος καθώς και πυρκαγιά στο εσωτερικό του, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KUNA.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι το δεξαμενόπλοιο ήταν πλήρως φορτωμένο τη στιγμή του περιστατικού, εκφράζοντας ανησυχία για πιθανή πετρελαιοκηλίδα στα γύρω ύδατα. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αποτίμηση των ζημιών.

#Kuwait Petroleum Corporation #KPC: Kuwaiti very large crude carrier "Al-Salmi" was directly attacked by Iranian forces while positioned in the anchorage area of #Dubai Port in the #UAEhttps://t.co/iNEN0dM3L0#KUNA pic.twitter.com/i3srkSZ27c — Kuwait News Agency - English Feed (@kuna_en) March 30, 2026

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης για το συμβάν σε αυτό το στάδιο.

Εμπορικά πλοία έχουν υποστεί επανειλημμένα πλήγματα με πυραύλους ή μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης στον Κόλπο και στην περιοχή του στενού του Ορμούζ αφότου άρχισε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου. Η κίνηση στο στενό, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων παγκοσμίως, έχει παραλύσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.