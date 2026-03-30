Ιράν: Το κοινοβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο για τέλη διέλευσης στο Στενό του Ορμούζ

Το ιρανικό κοινοβούλιο ενέκρινε τη Δευτέρα νομοσχέδιο για την επιβολή τελών σε πλοία που διέρχονται από τo Στενό του Ορμούζ. Τα πιθανά τέλη για τα πετρελαιοφόρα θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τα 2 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του κοινοβουλίου, το νέο σχέδιο για τη ρύθμιση της ναυσιπλοΐας περιλαμβάνει επίσης απαγόρευση διέλευσης για πλοία που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ ή χώρες που έχουν επιβάλει μονομερείς κυρώσεις κατά του Ιράν, ενώ τα τέλη θα πρέπει να καταβάλλονται σε ιρανικά ριάλ.

Νωρίτερα σήμερα, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν υποστηρίζουν την επιβολή διοδίων σε πλοία που διέρχονται από τo Στενό.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.