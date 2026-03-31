Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προεξόφλησε χθες Δευτέρα ότι το κράτος του Ιράν θα καταρρεύσει εκ των έσω, ωστόσο επανέλαβε ότι η αλλαγή καθεστώτος δεν συγκαταλέγεται στους στόχους του πολέμου τον οποίο εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Οκτωβρίου.

«Νομίζω ότι αυτό το καθεστώς θα καταρρεύσει εκ των έσω. Αλλά προς το παρόν, αυτή τη στιγμή, αυτό που κάνουμε είναι ότι αλλάζουμε τις στρατιωτικές δυνατότητές του, τις βαλλιστικές δυνατότητές του, τις πυρηνικές δυνατότητές του και επίσης το αποδυναμώνουμε στο εσωτερικό», είπε ο ισραηλινός πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συνέντευξης του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax, το οποίο εκφράζει την αμερικανική δεξιά.

Ταυτόχρονα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι έχουν επιτευχθεί οι μισοί και πλέον στόχοι του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν, αποφεύγοντας πάντως να ορίσει χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό της ένοπλης σύρραξης.

«Έχουμε ξεπεράσει ξεκάθαρα τα μισά του δρόμου. Αλλά δεν θέλω να ορίσω χρονοδιάγραμμα», είπε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός του Ισραήλ στη συνέντευξη, η οποία μεταδόθηκε χθες, 31η ημέρα του πολέμου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.