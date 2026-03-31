Στις συνεντεύξεις Τύπου μετά από επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Νταν Κέιν, πρόεδρος των επιτελικών αρχηγών, δεν ξεχνά ποτέ να αναφέρει τη Διαστημική Δύναμη και τα μέλη της, γνωστά ως «φρουροί του διαστήματος». Είτε η Αμερική επεμβαίνει στη Βενεζουέλα, είτε βομβαρδίζει το Ιράν, πρώτα αφαιρεί τα «μάτια και τα αυτιά» των αντιπάλων της, κάτι που σχετίζεται αναπόφευκτα με τεχνολογίες και δορυφόρους στο διάστημα που επικοινωνούν ή επηρεάζουν τις δυνάμεις στο έδαφος.

Ούτε η Βενεζουέλα ούτε το Ιράν είναι τεχνολογικά ισοδύναμα της Αμερικής στον τομέα του διαστήματος. Το ερώτημα που απασχολεί τα λαμπρότερα μυαλά του πολέμου στο Διάστημα είναι τι μορφή θα έχει ο επόμενος μεγάλος πόλεμος, όταν ο αντίπαλος θα είναι η Ρωσία ή η Κίνα, ή - Θεός φυλάξοι - και οι δύο ταυτόχρονα.

Ένα σημείο συμφωνίας είναι ότι τα πρώτα πυρά του επόμενου παγκόσμιου πολέμου πιθανότατα θα εκτοξευτούν στο διάστημα, με ταυτόχρονες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Η διαμάχη αφορά τη μορφή που θα λάβει η επίθεση και το αν οι ΗΠΑ είναι ευάλωτοι σε ένα «διαστημικό Περλ Χάρμπορ».

Όλες οι μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις σήμερα – και ειδικά οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ρωσία (με αυτήν τη σειρά στην τεχνολογική υπεροχή) – χρησιμοποιούν το διάστημα για κατασκοπεία, χαρτογράφηση και παρακολούθηση των εχθρών τους, αλλά και για τον συντονισμό των δικών τους δυνάμεων και πυρομαχικών. Αυτό υποχρεώνει όλες να έχουν επιθετικά και αμυντικά σχέδια, ώστε να καταστρέφουν δορυφόρους και επίγειες εγκαταστάσεις των αντιπάλων, ενώ ταυτόχρονα προστατεύουν όσο το δυνατόν περισσότερα από τα δικά τους.

Στο ελάχιστο, αυτό περιλαμβάνει ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή, που ήδη συμβαίνει τακτικά, ακόμα κι αν σπάνια γίνεται είδηση. Τέτοιου είδους παρεμβολές είναι προσωρινές και από μόνες τους δεν αποτελούν "casus belli". Πιο επιθετικοί τύποι επίθεσης περιλαμβάνουν κατευθυνόμενη ενέργεια όπως λέιζερ ή φυσικούς πυραύλους, εκτοξευόμενους είτε από το διάστημα είτε από την επιφάνεια της γης.

Μια επίθεση θα μπορούσε επίσης να πάρει τη μορφή δορυφόρων που συγκρούονται, «καταπίνουν» ή αλλιώς καταστρέφουν άλλους δορυφόρους. Οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά ρωσικούς δορυφόρους που περιγράφονται ως «κούκλες-φωλιά», όπου ο ένας ανοίγει και απελευθερώνει έναν άλλο, που μπορεί είτε να εκτελεί ειρηνικές εργασίες συντήρησης είτε να μετατραπεί σε όπλο. Η Κίνα έχει δορυφόρους με ρομποτικά βραχίονες, που πάλι μπορούν είτε να μαζεύουν σκουπίδια είτε να γίνουν «σφύρες καταστροφής».

Η ταχύτητα των 17.500 μιλίων/ώρα καθιστά αυτές τις αψιμαχίες εξαιρετικά επικίνδυνες. Μέχρι σήμερα, οι ΗΠΑ δεν έχουν απαραίτητα το τεχνολογικό πλεονέκτημα. Σε ατμοσφαιρική αναλογία, οι αμερικανικοί στρατιωτικοί δορυφόροι κινούνται σαν Boeing 747 – σχετικά αργά – ενώ η Διαστημική Δύναμη θέλει να κινούνται σαν F-15.

Μια μεγαλύτερη προσαρμογή είναι αρχιτεκτονική. Ιστορικά, οι ΗΠΑ προτιμούσαν λίγους, αλλά ακριβά σχεδιασμένους δορυφόρους. Αυτοί σήμερα μοιάζουν με «μεγάλα, παχιά, ζουμερά στόχους», όπως λέει ένας στρατηγός, σχεδόν προσκαλώντας τον αντίπαλο σε προληπτική επίθεση. Γι’ αυτό υπάρχει η τάση προς «πολλαπλασιασμό», με στόχο τη μεθοδική πλεονασματικότητα και αποκέντρωση: πολλοί φθηνοί δορυφόροι συνδεδεμένοι σε δίκτυα, ώστε να μην αξίζει να χτυπηθεί κανένας συγκεκριμένος κόμβος.

Καθώς οι ΗΠΑ καθιστούν τις δυνάμεις τους στο διάστημα πιο ανθεκτικές, οι αντίπαλοι προσαρμόζουν τις τακτικές τους. Ένα τρομακτικό σενάριο που έφτασε στο Κογκρέσο στις αρχές του 2024 ήταν το ρωσικό σχέδιο εκτόξευσης δορυφόρου με πυρηνικά όπλα. Ο διευθυντής της εθνικής αντικατασκοπείας είπε αυτόν τον μήνα ότι η «ανάπτυξη ρωσικού πυρηνικού όπλου κατά του διαστήματος αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια διαστημική αρχιτεκτονική».

Ένα διαστημικό πυρηνικό όπλο δε θα σκότωνε άμεσα ανθρώπους στη Γη, ούτε με έκρηξη ούτε με ακτινοβολία. Αλλά, όπως εξήγησε η Κάρι Μπίνγκεν από το Center for Strategic and International Studies, θα μπορούσε να κάνει μη προσβάσιμους ολόκληρους δακτυλίους τροχιών, υπερβαίνοντας ακόμα και τις ανθεκτικές διασυνδεδεμένες συστοιχίες.

Η έκρηξη θα καταστρέψει πρώτα δορυφόρους στη γραμμή όρασης με παλμούς ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας, και στη συνέχεια θα αφήσει μια ζώνη ακτινοβολίας που καταστρέφει τα υπόλοιπα μηχανήματα κατά την περιστροφή τους.

Τέτοιο όπλο θα παραβίαζε συνθήκη όπως η Outer Space Treaty του 1967. Πιο σημαντικά, θα λειτουργούσε ως μέσο εκβιασμού και πρόκλησης που δε θα μπορούσε να μείνει αναπάντητο. Στρατηγικά, θα ήταν συγκρίσιμο με τα σχέδια των Σοβιετικών να σταθμεύσουν πυρηνικά στην Κούβα το 1962, γεγονός που οδήγησε σε κρίση που παραλίγο να καταλήξει σε ατομική καταστροφή.

Ακόμα και χωρίς πυρηνικό στο διάστημα, η απειλή να καταστούν τροχιές μη χρησιμοποιήσιμες αναδεικνύει έναν άλλο κίνδυνο: την «τραγωδία των κοινών». Παρά το ότι ο ουρανός φαίνεται κενός, είναι ήδη επικίνδυνα γεμάτος, όχι μόνο από νέους εμπορικούς δορυφόρους, αλλά και από συντρίμμια παλαιών.

Εκτιμάται ότι περίπου 130 εκατομμύρια κομμάτια σκουπιδιών περιφέρονται γύρω από τη Γη, εκ των οποίων περίπου 35.000 είναι μεγάλα για να εντοπίζονται. Ακόμα και μικροσκοπικά συντρίμμια, ταξιδεύοντας με διαστημική ταχύτητα, μπορούν να καταστρέψουν έναν δορυφόρο. Οι συγκρούσεις αυτές δημιουργούν περισσότερα συντρίμμια, προκαλώντας καταστροφικούς κυκλικούς κινδύνους γνωστούς ως Σύνδρομο Κέσλερ, που μπορεί να καταστήσει ολόκληρους δακτυλίους αχρησιμοποίητους.

Οι τροχιές αυτές είναι κρίσιμες για την καθημερινή μας ζωή. Πέρα από τη ναυσιπλοΐα, οι δορυφόροι υποστηρίζουν επικοινωνίες για πληρωμές με κάρτα, καύσιμα ή ακόμα και γεωργία. Αν το διάστημα καταστεί απροσπέλαστο, η παγκόσμια οικονομία σταματά.

Ένα σημαντικό στρατηγικό στοιχείο είναι η ανισότητα στην εξάρτηση από το διάστημα. Η Αμερική και οι σύμμαχοί της εξαρτώνται περισσότερο, η Κίνα γίνεται όλο και πιο ευάλωτη, ενώ η Ρωσία είναι λιγότερο εκτεθειμένη – μεγάλο μέρος της οικονομίας της θα μπορούσε να συνεχίσει ακόμα κι αν το διάστημα «έσβηνε».

Αυτή η ασυμμετρία εξηγεί γιατί οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν το διάστημα διαφορετικά από τη Ρωσία ή την Κίνα. Η Ουάσινγκτον θέλει να διατηρήσει το διάστημα ως πεδίο δράσης, επομένως δεν θα ξεκινούσε πλήρη πόλεμο εκεί για επίγειο πλεονέκτημα. Η Μόσχα, αντίθετα, ίσως επιδιώξει να αποτρέψει ήττα στη Γη με πρώιμη επίθεση στο διάστημα.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η ανθρωπότητα θα μπορούσε να επιστρέψει σε τεχνολογικό επίπεδο προηγούμενου αιώνα, αν όχι προ-βιομηχανικό. Οι ζημιές και οι δυσκολίες θα ήταν λιγότερες από έναν επίγειο πυρηνικό πόλεμο, αλλά μεγαλύτερες από οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε σήμερα, όταν ακόμη και το κλείσιμο ενός στενού στη Μέση Ανατολή προκαλεί ήδη αναταράξεις.

Οι ΗΠΑ, όπως και οι σύμμαχοι και οι αντίπαλοι, θα συνεχίσουν να τελειοποιούν τις δεξιότητές τους στον διαστημικό πόλεμο. Ακόμα και τα σχέδια για τον «Χρυσό Θόλο» – συστοιχία δορυφόρων που εντοπίζει και καταρρίπτει εισερχόμενους πυραύλους – δεν είναι καινοτομία κατ’ ουσίαν. Η νέα ιδέα είναι η τοποθέτηση αναχαιτιστών στο διάστημα αντί για τη γη.

Και παρ’ όλα αυτά, όλες οι χώρες, και ειδικά οι τρεις ισχυρότερες στρατιωτικά, θα ήταν σοφότερο να ενσωματώσουν στα πολεμικά τους σενάρια τα διδάγματα του πυρηνικού στρατηγικού σχεδιασμού και ιδίως το φάσμα της Αμοιβαίας Καταστροφής: η καλύτερη στρατηγική δεν είναι αυτή που θα κερδίσει τον επόμενο πόλεμο, αλλά αυτή που θα τον αποτρέψει.

Πηγή: skai.gr

