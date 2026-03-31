Ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκεΐ, διέψευσε τον Λευκό Οίκο και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ τραμπ, ο οποίος σε δηλώσεις του στη New York Post, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δίνοντας, μάλιστα, διορία περίπου μίας εβδομάδας για να διαπιστωθεί αν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας μαζί του.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξη τύπου και ακολούθως σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ιρανός εκπρόσωπος Τύπου, η Ισλαμική Δημοκρατία δεν έχει συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες από την έναρξη του πολέμου που έχουν κηρύξει εναντίον του.

«Αυτό που έχει συμβεί είναι ένα αίτημα για διαπραγματεύσεις μαζί με μια σειρά προτάσεων από τις ΗΠΑ, στα οποία έχουν καταλήξει κάποιοι μεσάζοντες, συμπεριλαμβανομένου του Πακιστάν» τόνισε.

«Η θέση μας είναι πολύ σαφής. Τώρα, σε μια κατάσταση όπου η στρατιωτική επιθετικότητα των ΗΠΑ συνεχίζεται με ένταση, αφιερώνουμε όλες τις προσπάθειες και την ενέργειά μας στην υπεράσπιση του ιρανικού έθνους. Έχουμε βιώσει προηγούμενες εμπειρίες με τη σάρκα και το αίμα μας και δεν θα ξεχάσουμε την προδοσία που διαπράχθηκε κατά της διπλωματίας σε δύο περιπτώσεις σε λιγότερο από ένα χρόνο», κατέληξε ο Εσμαΐλ Μπαγκεΐ, ο οποίος άναφέρθηκε και στον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου 2025, ο οποίος ξεκίνησε με αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις σε στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις, ενώ μια σειρά διαπραγματεύσεων βρισκόταν σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.