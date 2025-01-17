Μια ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε πυρκαγιά στην περιοχή Καλούγκα της Ρωσίας, νότια της Μόσχας αργά την Πέμπτη, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι φλέγεται μια αποθήκη πετρελαίου.
Just another #ruSSian oil depot caught fire in Lydinovo, Kaluga region🔥#Ukraine #UkraineruSSiaWar #ruSSia pic.twitter.com/gb1lu3uweW— Kiborgz (@Kiborgzzz) January 17, 2025
Ο κυβερνήτης Vladislav Shapsha είπε ότι μια βιομηχανική τοποθεσία στην πόλη Lyudinovo χτυπήθηκε, αλλά δεν ανέφερε περισσότερες λεπτομέρειες.
Ukraine bombed another oil depot in Russia - this time in the Kaluga Region.— Kvist (@kvistp) January 17, 2025
The 🇺🇦 "No Russian oil" campaign is going according to plan. pic.twitter.com/Lw7a8Znpdr
Ανεπίσημοι ρωσικοί ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσαν βίντεο με φωτιά σε αποθήκη πετρελαίου στην πόλη.
