Μια ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε πυρκαγιά στην περιοχή Καλούγκα της Ρωσίας, νότια της Μόσχας αργά την Πέμπτη, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι φλέγεται μια αποθήκη πετρελαίου.

Ο κυβερνήτης Vladislav Shapsha είπε ότι μια βιομηχανική τοποθεσία στην πόλη Lyudinovo χτυπήθηκε, αλλά δεν ανέφερε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ukraine bombed another oil depot in Russia - this time in the Kaluga Region.

The 🇺🇦 "No Russian oil" campaign is going according to plan. pic.twitter.com/Lw7a8Znpdr — Kvist (@kvistp) January 17, 2025

Ανεπίσημοι ρωσικοί ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσαν βίντεο με φωτιά σε αποθήκη πετρελαίου στην πόλη.

Πηγή: skai.gr

