Ουκρανική επίθεση στην πόλη Καλούγκα της Ρωσίας - Στις φλόγες αποθήκη πετρελαίου - Δείτε βίντεο

Η επίθεση σημειώθηκε στην πόλη Καλούγκα ενώ ρωσικοί ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσαν βίντεο με φωτιά σε αποθήκη πετρελαίου 

Πόλεμος Ουκρανία

Μια ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε πυρκαγιά στην περιοχή Καλούγκα της Ρωσίας, νότια της Μόσχας αργά την Πέμπτη, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι φλέγεται μια αποθήκη πετρελαίου.

Ο κυβερνήτης Vladislav Shapsha είπε ότι μια βιομηχανική τοποθεσία στην πόλη Lyudinovo χτυπήθηκε, αλλά δεν ανέφερε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ανεπίσημοι ρωσικοί ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσαν βίντεο με φωτιά σε αποθήκη πετρελαίου στην πόλη.

