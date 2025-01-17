Αρκετές ισπανικές οικολογικές οργανώσεις, ανάμεσά τους η Greenpeace Ισπανίας, ανακοίνωσαν σήμερα ότι αποχωρούν από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ, τον οποίο κατηγορούν ότι "προωθεί τη ρητορική μίσους και θέτει σε κίνδυνο" τη δημοκρατία.

"Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ουδέποτε ήταν τέλεια αλλά η παρέκκλιση που ακολουθεί το Χ είναι απαράδεκτη", αιτιολογούν σε κοινή ανακοίνωση οι Greenpeace Espagna, Ecologistas en Accion (Οικολόγοι σε Δράση) και Amigas de la Tierra (Φίλες της Γης), ότι σκοπεύουν να φύγουν από την πλατφόρμα την 20ή Ιανουαρίου, ημέρα ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ.

"Μετά την ημερομηνία αυτή, ο Μασκ θα ενταχθεί ντε φάκτο στην αμερικανική κυβέρνηση και δεν θα έχει πλέον να δίνει λογαριασμό σε κανένα", προσθέτουν οι οργανώσεις αυτές, λέγοντας ότι συντάσσονται με εκατοντάδες οργανώσεις προερχόμενες από την κοινωνία των πολιτών" που επέλεξαν να γυρίσουν την πλάτη στο Χ" εκείνη την ημέρα.

Για τις τρεις ΜΚΟ, η πλατφόρμα Χ, σήμερα, "δεν περιορίζεται να κάνει να σωπάσουν τα προφίλ τα οποία, σε πολλές περιπτώσεις, προστατεύουν και υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη φύση, αλλά υπονομεύει τα δικαιώματα αυτά" ευνοώντας "μηνύματα ρεβιζιονιστικά, φαλλοκρατικά, ρατσιστικά ή ξενοφοβικά".

Όπως αυτές οι τρεις ενώσεις, και η Διάσκεψη των Πρυτάνεων των ισπανικών πανεπιστημίων (CRUE), στην οποία μετέχουν οι επικεφαλής των ακαδημαϊκών αυτών ιδρυμάτων, ανακοίνωσε επίσης ότι εγκαταλείπει την πλατφόρμα Χ, την οποία κατηγορεί για "αντιδημοκρατική παρέκκλιση".

Η πλατφόρμα, η οποία ασκεί "ελάχιστο έλεγχο στην εγκυρότητα και την ποιότητα της πληροφορίας", δεν "απηχεί τις αρχές και τις αξίες των πανεπιστημίων" της Ισπανίας "που είναι αφοσιωμένα στην εκπαίδευση, την ελευθερία, τον σεβασμό και την κοινωνική ευθύνη", τονίζουν.

Πολλά μέσα ενημέρωσης, θεσμοί, ενώσεις και συλλογικότητες ανακοίνωσαν τις τελευταίες εβδομάδες σε πολλές χώρες ότι εγκαταλείπουν το Χ, πρώην Twitter, κατηγορώντας τον Ίλον Μασκ, ο οποίος λέει ότι υπερασπίζεται ένα ριζοσπαστικό όραμα για την ελευθερία της έκφρασης, ότι διαδίδει ψευδείς πληροφορίες.

Πηγή: skai.gr

