Η Ουκρανία υποστηρίζει πως η αμυντική βιομηχανία έχει αυξήσει την παραγωγή της

Η ουκρανική αμυντική βιομηχανία αύξησε σημαντικά πέρυσι την παραγωγή της, παρά τις αλλεπάλληλες ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones.

Όπως είπε ο Χέρμαν Σμετάνιν, υπουργός Στρατηγικής Βιομηχανίας, τον τελευταίο χρόνο «παρήχθησαν περίπου 2,5 εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού και αντίστοιχος αριθμός πυρομαχικών για μη επανδρωμένα αεροσκάφη».

Σε σύγκριση με το 2023, η παραγωγή της αμυντικής βιομηχανίας έχει εξαπλασιαστεί, είπε ο Σμετάνιν, χωρίς όμως να παρουσιάσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό αυτόν.

Υπογράμμισε πως στόχος για τη φετινή χρονιά είναι η παραγωγή 3.000 πυραύλων και 30.000 drones μεγάλου βεληνεκούς. Περίπου το 1/3 των όπλων που χρησιμοποιούν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας κατασκευάζονται στην Ουκρανία, επεσήμανε ο Σμετάνιν.

Την ίδια εικόνα είχε παρουσιάσει νωρίτερα και ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέροντας ότι σχεδόν το 40% των όπλων που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του προέρχεται από τις ΗΠΑ και ένα 30% από ευρωπαίους συμμάχους.

Πυρετώδεις είναι εξάλλου οι προσπάθειες της Μόσχας να αυξήσει δραστικά την παραγωγή της αμυντικής βιομηχανίας προκειμένου να ενισχύσει την πολεμική μηχανή της, σχεδόν τρία χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

