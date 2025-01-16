Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι προκάλεσε ζημιές σε εγκατάσταση αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ουκρανία

Η Ρωσία ισχυρίστηκε σήμερα ότι προκάλεσε ζημιές στις υποδομές ενός από τους μεγαλύτερους χώρους αποθήκευσης φυσικού αερίου στην περιοχή Λβιβ της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια μιας σειράς επιθέσεων με drones και πυραύλους στον ενεργειακό κλάδο της χώρας. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, η Ουκρανία ανέφερε από τη μεριά της ότι οι ροές φυσικού αερίου δεν διακόπηκαν.

Τα πλήγματα νωρίς την Τετάρτη ήταν απάντηση στη χρήση αμερικανικών και βρετανικών πυραύλων από την Ουκρανία σε ρωσικά εδάφη, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα σε ανακοίνωσή του στο Telegram. Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι ήταν αντίποινα για μια προηγούμενη επίθεση σε σταθμό συμπιεστών φυσικού αερίου στην περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας, ο οποίος είναι σημαντικός για τις ροές μέσω του αγωγού TurkStream που είναι ο τελευταίος εναπομείνας αγωγός για τις ρωσικές προμήθειες προς την Ευρώπη.

Ο Ρομάν Τσούμακ, εκτελών χρέη διευθύνοντος συμβούλου στην κρατική ενεργειακή εταιρεία Naftogaz της Ουκρανίας, επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία στόχευσε υποδομές φυσικού αερίου στην επίθεση, λέγοντας ότι η Μόσχα επεδίωξε να στερήσει από τους Ουκρανούς τη χειμερινή θέρμανση και το φυσικό αέριο. Η εταιρεία «εργάζεται κανονικά» και η προμήθεια φυσικού αερίου δεν διεκόπη, ενώ οι απαραίτητες επισκευές θα πραγματοποιηθούν γρήγορα, σημείωσε.

Οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και στις δύο χώρες εντάθηκαν αυτή την εβδομάδα, αφού το Κίεβο έκλεισε το δίκτυο αγωγών για τις ρωσικές προμήθειες προς την Ευρώπη από 1η Ιανουαρίου. Τα χτυπήματα την Τετάρτη ανάγκασαν σε έκτακτες διακοπές ρεύματος σε μεγάλα τμήματα της Ουκρανίας, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να επιβεβαιώνει ότι ο ενεργειακός τομέας, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών φυσικού αερίου, ήταν ο κύριος στόχος.

Η Ουκρανία είχε πραγματοποιήσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα μαζική επίθεση σε ενεργειακές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην κεντρική Ρωσία και στην περιοχή του Βόλγα. Οι επιδρομές είχαν στόχο δύο χημικά εργοστάσια στις περιοχές Τούλα και Μπριάνσκ και έπληξαν μια αποθήκη πυρομαχικών στο αεροδρόμιο Ένγκελς στην περιοχή του Σαράτοφ, ενώ προκάλεσαν φωτιά στο διυλιστήριο πετρελαίου της Rosneft στο Σαράτοφ, δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος.

Πηγή: skai.gr

