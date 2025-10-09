Στις 12 υπογράφεται η συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα - Θα έχει άμεση ισχύ

Η υπογραφή της συμφωνίας για το πρώτο στάδιο του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα αναμένεται να γίνει στις 12 μ.μ. ώρα Ισραήλ, δήλωσε στο Reuters πηγή που ενημερώθηκε για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Η κατάπαυση του πυρός αναμένεται να τεθεί σε ισχύ επί τόπου στη Γάζα μόλις υπογραφεί η συμφωνία, πρόσθεσε η πηγή.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συγκαλέσει συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στις 5 μ.μ., ακολουθούμενη από κυβερνητική ψηφοφορία, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στο CNN.

Η ψηφοφορία θα αφορά μόνο τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων σε αντάλλαγμα Παλαιστινίων κρατουμένων και κρατουμένων, και όχι ολόκληρο το πλαίσιο εκεχειρίας, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Για να «επιτραπεί η επιστροφή των ομήρων», οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν «τοποθετημένες κατά μήκος της κίτρινης γραμμής απόσυρσης από την πόλη της Γάζας και τον διάδρομο Νετζαρίμ, διατηρώντας δυνάμεις στο 53% της Λωρίδας», ανέφερε η πηγή.

Η κίτρινη γραμμή είναι μια αναφορά σε έναν προτεινόμενο χάρτη εκεχειρίας που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος στα τέλη του περασμένου μήνα, ο οποίος έδειχνε πολλαπλά στάδια αποχώρησης.

Σήμερα το πρωί, εκπρόσωπος των IDF δήλωσε ότι ο στρατός «έχει ξεκινήσει επιχειρησιακές προετοιμασίες για την εφαρμογή της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής προετοιμασιών και μιας διαδικασίας μάχης για τη μετάβαση σε προσαρμοσμένες γραμμές ανάπτυξης στο εγγύς μέλλον».

Πηγή: skai.gr

