Τι γνωρίζουμε για τους Ισραηλινούς ομήρους που βρίσκονται στη Γάζα

Έπειτα από δύο χρόνια αιχμαλωσίας, οι Ισραηλινοί όμηροι της Χαμάς θα επιστρέψουν στο σπίτι τους, στο πλαίσιο της συμφωνίας που επετεύχθη μεταξύ των δύο πλευρών.

Στην επίθεση της 8ης Οκτωβρίου 2023, η Χαμάς και άλλοι μαχητές αιχμαλώτισαν περίπου 250 άτομα και τα μετέφεραν στη Γάζα, αν και πολλοί σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις και οι σοροί τους επέστρεψαν στο Ισραήλ.

Τι γνωρίζουμε για τους ομήρους

Το Ισραήλ αναφέρει ότι υπάρχουν ακόμη 48 όμηροι στη Γάζα εκ των οποίων εκτιμάται πως οι 20 είναι ζωντανοί. Το σχέδιο του Τραμπ προβλέπει την επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών, εντός 72 ωρών από την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας, με τον Αμερικανό πρόεδρο να ανακοινώνει πως αυτό θα γίνει τη Δευτέρα.

Aξιωματούχοι της Χαμάς ωστόσο δήλωσαν τον περασμένο μήνα ότι η επιστροφή των σορών θα σήμαινε πως πρέπει να γίνει ανάσυρσή τους από τον τόπο της ταφής και πως χρειάζεται χρόνος για αυτό.

Τι συνέβη στους άλλους ομήρους

Πολλοί από τους ανθρώπους που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου απελευθερώθηκαν με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους που βρίσκονταν σε ισραηλινές φυλακές, κατά τη διάρκεια δύο εκεχειριών: η μία στους πρώτους μήνες του πολέμου και η δεύτερη νωρίτερα φέτος. Τουλάχιστον 8 όμηροι απελευθερώθηκαν σε ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Περίπου 36 όμηροι εκτιμάται πως έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους, σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας New York Times.

Επτά όμηροι εκτελέστηκαν από τους απαγωγείς τους καθώς πλησίαζαν Ισραηλινοί στρατιώτες, ενώ άλλοι τέσσερις σκοτώθηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους και τα δημόσια ευρήματα στρατιωτικών ερευνών.

Τρεις όμηροι σκοτώθηκαν από Ισραηλινούς στρατιώτες που τους μπέρδεψαν με Παλαιστίνιους μαχητές, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό. Ένας από αυτούς σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών. Οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο των άλλων δύο παραμένουν ασαφείς.

Τι παίρνει σε αντάλλαγμα η Χαμάς

Σύμφωνα με το σχέδιο του Τραμπ, μόλις απελευθερωθούν οι όμηροι, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 κρατούμενους που εκτίουν ισόβια ποινή καθώς και 1.700 κατοίκους της Γάζας που συνελήφθησαν μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Για κάθε Ισραηλινό όμηρο του οποίου τα λείψανα θα παραδοθούν, το Ισραήλ θα παραδώσει τα λείψανα 15 νεκρών κατοίκων της Γάζας», αναφέρει το σχέδιο.

Ο χρόνος απελευθέρωσης των Παλαιστίνιων κρατουμένων δεν είναι σαφής ακόμη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.