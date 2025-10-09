Χαμός στην Τουρκία με τον πρέσβη των ΗΠΑ που «νομιμοποιεί κουρδικό κράτος»

Άνω κάτω είναι η Τουρκία με τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, που «νομιμοποιεί 'κουρδικό κράτος'», όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Ο Αμερικανός πρέσβης φωτογραφήθηκε με Κούρδους σε χάρτη, όπου η τουρκική πόλη Χατάι εμφανίστηκε ως πόλη της Συρίας. Στάθηκε δίπλα σε Κούρδους που η Τουρκία θεωρεί τρομοκράτες.

Αχμέτ Χακάν, διευθυντής της Hurriyet: Το περίεργο στη φωτογραφία αυτή είναι πως ... δείχνει το Χατάι (τουρκική πόλη) μέσα στα σύνορα της Συρίας, επίσης εκεί υποτίθεται πως δείχνει τον Ευφράτη, αλλά στην πραγματικότητα δείχνει τα σύνορα του ψευδοκράτους της Ροζάβα (κουρδικό κράτος).

Γιουνούς Πακσόι, ανταποκριτής CNN TURK στην Ουάσινγκτον: Ναι, υπάρχει αντίδραση στη φωτογραφία αυτή, δικαιολογημένα μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις. Έχει φωτογραφηθεί και έχουν ποζάρει θερμά. Αυτή εδώ είναι η σημαία του SDG (των κουρδικών δυνάμεων). Αυτό το κουρέλι. Αλλά εδώ προκαλούνται αντιδράσεις επειδή η τουρκική πόλη του Χατάι εμφανίζεται εντός των συνόρων της Συρίας. Εκεί επίσης λένε πως υπάρχει ένα ποτάμι, αλλά κανονικά οι άνθρωποι χάραξαν τα σύνορα τους και λένε 'αυτό εδώ το σημείο είναι δικό μας'. Δηλαδή η περιοχή ανατολικά του Ευφράτη είναι δική μας. Ο Τομ Μπάρακ είναι ειδικός απεσταλμένος στη Συρία, αλλά είναι και πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και πάει και φωτογραφίζεται μπροστά σε αυτόν εδώ τον χάρτη!».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.