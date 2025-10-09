Λογαριασμός
«Ο πρόεδρος της ειρήνης»: Η πανηγυρική ανάρτηση του Λευκού Οίκου μετά τη συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς για εκεχειρία

Ο Λευκός Οίκος προχώρησε σε τα ξημερώματα της Πέμπτης στο “X”, σε μια πανηγυρική ανάρτηση με μια μεγάλη φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ

Τραμπ

Λίγες μόνο ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η πρώτη φάση του σχεδίου του επετεύχθη και μια συμφωνία για εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς αποτελεί γεγονός, ο Λευκός Οίκος προχώρησε σε τα ξημερώματα της Πέμπτης στο “X”, σε μια πανηγυρική ανάρτηση.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ ενώ με μεγάλα γράμματα γράφει «Ο Πρόεδρος της Ειρήνης».

Νωρίτερα, ο Τραμπ κοινοποίησε στο Χ ένα βίντεο με συγγενείς ομήρων στη Γάζα να τον ευχαριστούν που εξασφάλισε την ελευθερία των αγαπημένων τους προσώπων από την αιχμαλωσία της Χαμάς.

