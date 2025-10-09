Λίγες μόνο ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η πρώτη φάση του σχεδίου του επετεύχθη και μια συμφωνία για εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς αποτελεί γεγονός, ο Λευκός Οίκος προχώρησε σε τα ξημερώματα της Πέμπτης στο “X”, σε μια πανηγυρική ανάρτηση.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ ενώ με μεγάλα γράμματα γράφει «Ο Πρόεδρος της Ειρήνης».

THE PEACE PRESIDENT. pic.twitter.com/bq3nMvuiSd — The White House (@WhiteHouse) October 9, 2025

Νωρίτερα, ο Τραμπ κοινοποίησε στο Χ ένα βίντεο με συγγενείς ομήρων στη Γάζα να τον ευχαριστούν που εξασφάλισε την ελευθερία των αγαπημένων τους προσώπων από την αιχμαλωσία της Χαμάς.

New media post from Donald J. Trump pic.twitter.com/4swabvc1lM — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 8, 2025

Πηγή: skai.gr

