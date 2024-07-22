Δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) αναχαίτισαν ένα δεξαμενόπλοιο υπό σημαία Τόγκο και υπό διαχείριση Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το οποίο μετέφερε 1.500 τόνους ναυτιλιακό πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey.

Το τάνκερ είχε φορτώσει το καύσιμο στα ανοικτά των ακτών του Ιράκ και είχε προορισμό τη Σάρτζα των ΗΑΕ όταν αναχαιτίστηκε χθες 61 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του ιρανικού λιμανιού Μπουσέρ , τόνισε η εταιρεία. Σημείωσε ότι το περιστατικό θεωρείται απίθανο να έχει πολιτικά κίνητρα και δεν αξιολογείται ως «πολεμικό» συμβάν.

Η αναχαίτιση ήταν πιθανότατα μια επιχείρηση καταπολέμησης λαθρεμπορίου από την IRGC, καθώς η εμπορική πρακτική που ακολουθούσε το δεξαμενόπλοιο ήταν σύμφωνη με προηγούμενα προφίλ στόχων των IRGC, σύμφωνα με την Ambrey.

Το Ιράν, το οποίο έχει μερικές από τις φθηνότερες τιμές καυσίμων στον κόσμο καταπολεμά το ανεξέλεγκτο λαθρεμπόριο καυσίμων μέσω ξηράς προς γειτονικές χώρες και δια θαλάσσης προς τα αραβικά κράτη του Κόλπου.

Δεν δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τύχη του τάνκερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

