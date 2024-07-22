Τουλάχιστον 55 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από κατολίσθηση που προκλήθηκε μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις σε μια τοποθεσία στο νότιο τμήμα της Αιθιοπίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις παροχής βοήθειας και διάσωσης.

«Περισσότερα από 55 πτώματα βρέθηκαν μετά την κατολίσθηση, που προκλήθηκε σήμερα (Δευτέρα) το πρωί από τις έντονες βροχοπτώσεις και ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί», δήλωσε ο Νταγκμάουι Ζεριχούν, ένας αξιωματούχος στη διοικητική ζώνη Γκόφα, σε ανακοίνωση που δημοσίευσαν οι αρχές αυτής της πληγείσας από την κατολίσθηση περιοχής.

Η διοικητική ζώνη Γκόφα βρίσκεται περίπου 450 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Αιθιοπίας Αντίς Αμπέμπα.

Νωρίτερα, η Μισκίρ Μιτικού, επικεφαλής διαχειρίστρια της αγροτικής περιοχής στην οποία σημειώθηκε η κατολίσθηση, ανέφερε ότι «η έρευνα για επιζώντες και νεκρούς βρισκόταν σε εξέλιξη», σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσαν οι αρχές της Γκόφα. Μεταξύ των θυμάτων είναι γυναίκες και παιδιά, ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.