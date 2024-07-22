Το Ιράκ εκτέλεσε σήμερα δι' απαγχονισμού 10 άνδρες, που είχαν καταδικαστεί σε θάνατο για κατηγορίες τρομοκρατίας, έγινε γνωστό από πηγές ασφαλείας.

Οι εκτελέσεις διεξήχθησαν σε μια φυλακή στην πόλη Νασιρίγια, στο νότιο τμήμα της χώρας, και όλοι όσοι εκτελέστηκαν ήταν Ιρακινοί υπήκοοι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι 10 άνδρες είχαν καταδικαστεί για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος και για τη διάπραξη «σοβαρών τρομοκρατικών εγκλημάτων», συμπλήρωσαν οι πηγές ασφαλείας.

Τον Απρίλιο, το Ιράκ εκτέλεσε δι' απαγχονισμού 11 άνδρες που είχαν καταδικαστεί σε θάνατο για κατηγορίες περί τρομοκρατίας, προκαλώντας τις επικρίσεις της Διεθνούς Αμνηστίας, η οποία εξέφρασε τον προβληματισμό της ότι πολλοί περισσότεροι άνθρωποι ενδέχεται να έχουν εκτελεστεί κρυφά, δεδομένης μιας «ανησυχητικής έλλειψης διαφάνειας» σχετικά με τις εκτελέσεις στο Ιράκ τους τελευταίους μήνες.

