Οι Ταξιαρχίες Εζεντίμ αλ Κασάμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα βίντεο που δείχνει μια ομάδα Ισραηλινών που κρατούνται όμηροι στη Γάζα, ενώ το μέλλον της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας παραμένει αβέβαιο.

Hamas releases a video showing hostage Eitan Horn being separated from his brother Iair, who was since released.



The Horn family okayed the airing of the video: "It breaks our heart to see Eitan in this situation, saying goodbye to his brother, who is being freed while Eitan… pic.twitter.com/otE0DJBs82 — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) March 1, 2025

Το βίντεο, το οποίο το Γαλλικό Πρακτορείο δεν μπόρεσε να εξακριβώσει αμέσως την αυθεντικότητά του, δείχνει τρεις ανθρώπους με τα πρόσωπά τους να φαίνονται, δύο από τα οποίους φαίνεται να είναι όμηροι που αφέθηκαν ελεύθεροι τον Φεβρουάριο. Ο τρίτος άνθρωπος στο βίντεο, με το πρόσωπό του ακάλυπτο, ζητά μιλώντας στα εβραϊκά από την ισραηλινή κυβέρνηση να τον αφήσει ελεύθερο. Μαζί τους εμφανίζονται και άλλοι δύο άνδρες, με τα πρόσωπά τους να επεξεργασμένο στο βίντεο να φαίνονται θολά.

Στο τέλος του βίντεο, ένα μήνυμα προειδοποιεί ότι «μόνο μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός θα τους φέρει πίσω ζωντανούς».

Το κράτος του Ισραήλ «δεν θα τρομοκρατηθεί από την προπαγάνδα της Χαμάς», απάντησε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά τη δημοσίευση του βίντεο.

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα άλλο ένα κτηνώδες προπαγανδιστικό βίντεο σήμερα, στο οποίο οι όμηροι μας αναγκάζονται να διαβάσουν είναι κείμενο, κάτι που αποσκοπεί σε ψυχολογικό πόλεμο», τόνισε το πρωθυπουργικό ισραηλινό γραφείο. «Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε ακούραστα για να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μας και να επιτύχουμε όλους τους πολεμικούς στόχους του Ισραήλ», συνέχισε η ανακοίνωση.

Η πρώτη φάση της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ολοκληρώθηκε σήμερα, αλλά οι διαπραγματεύσεις για το επόμενο στάδιο, κατά το οποίο προβλέπεται να τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος, δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε κάποιο αποτέλεσμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

