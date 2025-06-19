Σιμπίχα: Η Μόσχα απορρίπτει τις εκκλήσεις για κατάπαυση πυρός εδώ και 100 ημέρες

Η Ουκρανία κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία ότι αρνείται εδώ και 100 ημέρες τις εκκλήσεις για κατάπαυση πυρός, που απηύθυναν οι ΗΠΑ, για να δοθεί τέλος σε τρία χρόνια πολέμου.

«Είναι ακριβώς 100 ημέρες από τότε που η Ουκρανία αποδέχθηκε χωρίς όρους την ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ για πλήρη κατάπαυση πυρός, για να τερματιστούν οι δολοφονίες και να ξεκινήσει μια πραγματική ειρηνευτική διαδικασία. Και είναι ακριβώς 100 ημέρες από τότε που η Ρωσία απέρριψε αυτό το πρώτο θεμελιώδες βήμα προς την ειρήνη», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα σε ανακοίνωση.

«Η Ουκρανία παραμένει ταγμένη στην ειρήνη. Δυστυχώς, η Ρωσία συνεχίζει να επιλέγει τον πόλεμο, αψηφώντας τις προσπάθειες των ΗΠΑ να τερματιστεί το μακελειό», πρόσθεσε, ζητώντας «αυξημένες κυρώσεις» και ενισχυμένη στρατιωτική στήριξη από τη Δύση.

Η επιστροφή στον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές του έτους επέτρεψε την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ των Ουκρανών και των Ρώσων, που είχαν σταματήσει από την άνοιξη του 2022.

Αλλά οι δύο γύροι συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν έκτοτε στην Κωνσταντινούπολη, υπό τουρκική μεσολάβηση, δεν επέτρεψαν να σημειωθεί σημαντική πρόοδος.

Η Ουκρανία, με τους Ευρωπαίους συμμάχους της, ζητά αδιάκοπα κατάπαυση πυρός χωρίς όρους για 30 ημέρες πριν γίνουν διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα για να βρεθεί μια λύση στη σύγκρουση.

Η Ρωσία, από την πλευρά της, πιστεύει ότι το να αποδεχθεί μια τέτοια προσφορά θα επιτρέψει στις ουκρανικές δυνάμεις, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο μέτωπο, να επανεξοπλιστούν χάρη στις προμήθειες στρατιωτικού εξοπλισμού από τη Δύση.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, που για άλλη μια φορά σήμερα δήλωσε ικανοποιημένος που ο στρατός του προελαύνει «κάθε μέρα» στο πεδίο της μάχης, δεν φαίνεται έτσι να βιάζεται να απαντήσει στα αιτήματα του Κιέβου, κάτι που προκαλεί την οργή των Ουκρανών ηγετών.

Η Ρωσία, της οποίας ο στρατός καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους, ζητά από το Κίεβο την απόσυρση των δυνάμεών του από τις τέσσερις περιφέρειες, των οποίων την προσάρτηση έχει ανακοινώσει η Μόσχα, την αποκήρυξη από την Ουκρανία της ένταξής της στο ΝΑΤΟ καθώς και περιορισμούς στο μέγεθος του στρατού της --«τελεσίγραφα» που απορρίπτει το Κίεβο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

