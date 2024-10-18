Στην Κίνα ο Βρετανός Υπ. Εξωτερικών

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Διήμερη επίσημη επίσκεψη στην Κίνα πραγματοποιεί ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Λάμι, σε μια περίοδο εντάσεων στις σχέσεις των δύο χωρών.

Η βρετανική κυβέρνηση, πολλοί βουλευτές και οι υπηρεσίες ασφαλείας προειδοποιούν πλέον συχνά για την κακόβουλη επιρροή που αναπτύσσει η Κίνα σε βρετανικές και δυτικές υποθέσεις, στον Ινδο-ειρηνικό αλλά και ευρύτερα, μεταξύ άλλων με την άμεση ή έμμεση στήριξη της Ρωσίας.

Το Foreign Office δήλωσε πως το Ηνωμένο Βασίλειο υιοθετεί μία «συνεκτική, στρατηγική και πραγματιστική προσέγγιση» έναντι της Κίνας που θέτει ως προτεραιότητα τα βρετανικά συμφέροντα.

Ο κ. Λάμι θα προτρέψει την κινεζική κυβέρνηση να σταματήσει να στηρίζει πολιτικά και οικονομικά τη ρωσική πολεμική μηχανή, ανέφερε το Foreign Office. Θα πει, ωστόσο, ότι θέλει να διατηρήσει διάλογο με το Πεκίνο.

Ο κ. Λάμι θα γίνει δεκτός σήμερα στην κινεζική πρωτεύουσα από τον ομόλογό του Ουάνγκ Γι, με ευρύ φάσμα θεμάτων στην ατζέντα, από το κλίμα και το εμπόριο ως τις παγκόσμιες προκλήσεις εξωτερικής πολιτικής και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Στη συνέχεια θα μεταβεί στη Σανγκάη για συναντήσεις με στελέχη επιχειρήσεων βρετανικών συμφερόντων, ώστε να συζητήσει πώς οι οικονομικοί δεσμοί με την Κίνα υποστηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο ίδιος ο κ. Λάμι δήλωσε πως «η σχέση μεταξύ δύο παγκόσμιων παικτών έχει σημασία». Πρόσθεσε ότι ο διάλογος με το Πεκίνο είναι «πραγματιστικός και απαραίτητος» για τα βρετανικά και παγκόσμια συμφέροντα και για αυτό η Βρετανία πρέπει να συνεχίσει να μιλά «συχνά και με ειλικρίνεια» με την Κίνα, τόσο σε θέματα που υπάρχει διαφωνία όσο και σε εκείνα που υπάρχει συνεργασία.

Η προσέγγιση της νέας κυβέρνησης του Λονδίνου έναντι του Πεκίνου περιγράφεται ως «συνεργασία όπου μπορούμε, ανταγωνισμός όπου απαιτείται και διαφωνία όπου πρέπει».

