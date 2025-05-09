«Ορόσημο» και «ιστορική εκλογή» χαρακτηρίζει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την ανάδειξη για πρώτη φορά ενός Ποντίφικα με καταγωγή από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Όπως σημειώνει, «η διακονία του Πάπα Λέοντος του ΙΔ' και 267ου Επισκόπου της Ρώμης είναι βαθιά εμπνευσμένη από το παράδειγμα του Πάπα Φραγκίσκου και συντονίζεται απόλυτα με τη διαρκή δέσμευση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για τον οικουμενικό διάλογο, τη συμφιλίωση και τη φροντίδα για τους πλέον αδύναμους και ευάλωτους συνανθρώπους μας».

«Σε αυτή τη σημαίνουσα στιγμή,, ανανεώνουμε την αμετακίνητη δέσμευσή μας για την ενίσχυση του διαλόγου και της εν Χριστώ κοινωνίας ανάμεσα στις Εκκλησίες μας καθοδηγούμενοι από ταπεινότητα, ανεκτικότητα και αμοιβαίο σεβασμό» καταλήγει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

