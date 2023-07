Στη Βόρεια Κορέα ο Ρώσος υπουργός Άμυνας, Σοϊγκού (Δείτε βίντεο)

Μια ρωσική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου έφτασε στη Βόρεια Κορέα, στην οποία θα συμμετάσχει και κινεζική αντιπροσωπεία αργότερα την Τετάρτη, όπως μεταδίσει το BBC.

Θα παρευρεθούν στους εορτασμούς της Πιονγκγιάνγκ για την 70η επέτειο από το τέλος του Πολέμου της Κορέας, που χαρακτηρίζονται συνήθως από μαζικές στρατιωτικές παρελάσεις.

⚡️The Russian military delegation headed by the Minister of Defense of the Russian Federation General of the Army Sergei Shoigu has arrived in the DPRK (North Korea) pic.twitter.com/l7qoy6m2KB