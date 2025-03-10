Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο βρισκόταν χθες Κυριακή εν πτήσει προς τη Σαουδική Αραβία, όπου θα έχει στις αρχές αυτής της εβδομάδας συνομιλίες με τον ουκρανό ομόλογό του Αντρίι Σιμπίχα, μερικές ημέρες μετά την απόφαση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να υπάρξει παύση της στρατιωτικής βοήθειας της χώρας του στο Κίεβο.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα βρίσκεται στην Τζέντα από σήμερα ως μεθαύριο Τετάρτη για να προωθήσει «τον στόχο του προέδρου (Τραμπ) να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, συνεχίζοντας να μη χρησιμοποιεί την πάγια έκφραση «ρωσική εισβολή στην Ουκρανία» της προηγούμενης κυβέρνησης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε επίσης πως θα πάει στην Τζέντα, όπως και ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ.

«Θα κάνουμε πολλή πρόοδο. Από αυτή την εβδομάδα, θεωρώ», είπε χθες Κυριακή ο πρόεδρος Τραμπ σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος.

Τον περασμένο μήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε στη Σαουδική Αραβία με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ. Επρόκειτο για συνάντηση άνευ προηγουμένου σε αυτό το επίπεδο αφότου οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εισέβαλαν στην Ουκρανία πριν από τρία χρόνια.

Μετά τη λογομαχία —σύμβολο της δραματικής αλλαγής στάσης της Ουάσιγκτον στην ουκρανική κρίση— του Αμερικανού προέδρου Τραμπ και του Ουκρανού ομολόγου του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο στα τέλη Φεβρουαρίου, οι ΗΠΑ ανέστειλαν τη στρατηγικής σημασίας υποστήριξή τους στις δυνάμεις στο Κίεβο, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών.

Οι κ.κ. Τραμπ και Ζελένσκι δεν υπέγραψαν όπως αναμενόταν συμφωνία για τα ουκρανικά ορυκτά. Όμως ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για την Ουκρανία και τη Ρωσία Κιθ Κέλογκ είπε την περασμένη εβδομάδα πως η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια θα μπορούσε να συνεχιστεί μόλις υπογραφτεί.

Μετά τη Σαουδική Αραβία, όπου αναμένεται να συναντηθεί επίσης με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να ταξιδέψει στον Καναδά για τη σύνοδο των ΥΠΕΞ της G7.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

