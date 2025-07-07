Στη δημοσιότητα βίντεο από τις τελευταίες στιγμές του Τζέφρι Επστάιν

Στη δημοσιότητα έχει δοθεί βίντεο που δείχνει τις τελευταίες στιγμές του Τζέφρι Επστάιν, 6 χρόνια αφότου ο χρηματιστής και κατηγορούμενος για σοβαρά σεξουαλικά εγκλήματα βρέθηκε νεκρός στο κελί του, τον Αύγουστο του 2019.

Το πόρισμα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης και του FBI είναι πως ο Επστάιν αυτοκτόνησε, βάζοντας τέλος στα σενάρια συνωμοσίας που ήθελαν τον θάνατό του να είναι δολοφονία.

Στο βίντεο που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, που είναι διάρκειας λίγων δευτερολέπτων, φαίνεται ο Επστάιν, που φορά πορτοκαλί στολή, να οδηγείται στο κελί του, από δύο φρουρούς το βράδυ της 9ης Αυγούστου 2019, στις 7:49, ενώ εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της επόμενης ημέρας.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα δεν φαίνεται κάτι ύποπτο, ενώ οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους όλο το υλικό από κάμερα ασφαλείας, που είναι διάρκειας πολλών ωρών.

Οι Αρχές αναφέρουν πως δεν υπάρχουν στοιχεία πως κάποιος μπήκε μετά τους φρουρούς στο κελί και δεν θα μπορούσε να είχε δολοφονηθεί, ενώ και το πόρισμα του ιατροδικαστή είναι επίσης πως αυτοκτόνησε.

Επίσης, οι ερευνητές λένε πως δεν έχουν στοιχεία πως ο Επστάιν είχε πελατολόγιο και πως εκβίαζε σημαντικές προσωπικότητες, ενώ δεν «υπάρχει κανένα στοιχείο που θα μπορούσε να θεμελιώσει μια έρευνα κατά μη κατηγορούμενων τρίτων», επισημαίνεται στο υπόμνημα.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI αναφέρουν επίσης στο υπόμνημα ότι δεν θα ήταν «σκόπιμο ή δικαιολογημένο να γίνει περαιτέρω αποκάλυψη» του υλικού που σχετίζεται με τον Επστάιν, εκτός από το βίντεο με τις τελευταίες του στιγμές που είχε ανακοινωθεί πως θα δοθεί στη δημοσιότητα.

