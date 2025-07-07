Λιβανέζοι αξιωματούχοι συναντήθηκαν σήμερα στη Βηρυτό με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Τόμας Μπάρακ, για συνομιλίες σχετικά με την πρόταση αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, λίγες ώρες αφότου το Ισραήλ εξαπέλυσε νέες αεροπορικές επιθέσεις και μια διασυνοριακή χερσαία επίθεση.

Μετά τη συνάντηση, ο Μπάρακ δήλωσε «απίστευτα ικανοποιημένος» από την απάντηση της λιβανικής κυβέρνησης στην αμερικανική πρόταση για τον τρόπο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, η οποία τις τελευταίες ημέρες έχει αφήσει να φανεί ότι δεν προτίθεται να αφοπλιστεί πλήρως.

«Αυτό που μας έδωσε η κυβέρνηση ήταν κάτι εντυπωσιακό μέσα σε μια πολύ σύντομη περίοδο. Είμαι απίστευτα ικανοποιημένος από την απάντηση», είπε ο Μπάρακ μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με την απάντηση.

Η ομάδα του Αούν έδωσε στον Μπάρακ μια επτασέλιδη απάντηση στην πρότασή του της 19ης Ιουνίου.

Οι προτάσεις του Αμερικανού απεσταλμένου Τόμας Μπάρακ προβλέπουν τον πλήρη αφοπλισμό της Χεζμπολάχ εντός τεσσάρων μηνών με αντάλλαγμα την αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων που κατέχουν αρκετές θέσεις στο νότιο Λίβανο και τη διακοπή των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών.

Η στάση της Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ αναμενόταν να απαντήσει στον σύμμαχό της, τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι, για να ενσωματώσει τις προτάσεις της σε αντιπρόταση.

Η οργάνωση δεν δημοσιοποίησε την απάντησή της, αλλά δύο πηγές που γνωρίζουν τις διαβουλεύσεις της δήλωσαν ότι η Χεζμπολάχ είχε πει στον Μπέρι ότι δεν θα συζητούσε την παράδοση περισσότερων όπλων πριν τα ισραηλινά στρατεύματα αποχωρήσουν πλήρως από τον Λίβανο και χωρίς εγγυήσεις ότι το Ισραήλ θα σταματούσε να στοχοποιεί μέλη της ομάδας.

Η Χεζμπολάχ είχε ήδη παραχωρήσει ορισμένες αποθήκες όπλων στο νότιο Λίβανο στο λιβανέζικο στρατό σύμφωνα με την εκεχειρία που συνήφθη με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και έθεσε τέρμα στον περσινό πόλεμο.

Η εκεχειρία προβλέπει επίσης την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων. Η Χεζμπολάχ έχει επισημάνει ως κύρια παραβίαση τη συνεχιζόμενη κατοχή από τα στρατεύματα τουλάχιστον πέντε θέσεων στο νότιο Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

