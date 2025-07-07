Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια πρόταση μομφής που υποστηρίζεται από μερίδα ευρωβουλευτών της Ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR) και άλλων ομάδων της ακροδεξιάς.

Η συζήτηση επί της πρότασης μομφής θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, κατά την οποία η Πρόεδρος της Επιτροπής θα κληθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις ευρωβουλευτών περί έλλειψης διαφάνειας της εκτελεστικής εξουσίας.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μία ψηφοφορία που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 10 Ιουλίου και η οποία δεν θα είναι μυστική.

Την πρόταση μομφής κατέθεσε ο ευρωβουλευτής Γκέοργκε Πιπερέα (ECR, Ρουμανία), ο οποίος κατηγορεί την Φον ντερ Λάιεν για αδιαφάνεια με αφορμή το σκάνδαλο "Pfizergate". Στις 2 Ιουλίου, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα ανακοίνωσε ότι κατατέθηκε πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής «Φον ντερ Λάιεν ΙΙ», η οποία πληροί τις προϋποθέσεις υποβολής.

Την πρόταση μομφής υποστηρίζουν 79 ευρωβουλευτές, οι οποίοι ωστόσο δεν έχουν καμία πιθανότητα να εκθρονίσουν τη Γερμανίδα Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας το μεσημέρι της Πέμπτης. Αρκετοί ευρωβουλευτές του ECR, που περιλαμβάνει και τους Ιταλούς ευρωβουλευτές της Τζόρτζια Μελόνι, έχουν αποστασιοποιηθεί από την πρόταση μομφής που κατέθεσε ο Ρουμάνος ευρωβουλευτής. Ωστόσο, την πρόταση μομφής αναμένεται να υποστηρίξουν κάποιοι ευρωβουλευτές από την «Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών» και από τους «Πατριώτες της Ευρώπης», ανάμεσά τους και ο Τζορντάν Μπαρντελά από την «Εθνική Συσπείρωση» της Γαλλίας.

Οι ηγέτες των Σοσιαλδημοκρατών και των Φιλελευθέρων (Renew) έχουν δηλώσει ότι θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στην Φον ντερ Λάιεν, όμως η σημερινή συζήτηση επί της πρότασης μομφής θα μπορούσε να αποτελέσει μια ευκαιρία εκτόνωσης για τη «φιλοευρωπαϊκή» πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι Σοσιαλδημοκράτες και οι Φιλελεύθεροι (Renew) τακτικά επικρίνουν την Φον ντερ Λάιεν για την ολοένα και πιο κάθετη δομή εξουσίας της, για την αμφισβήτηση των περιβαλλοντικών κανόνων, καθώς και για τη συνεργασία της με το ECR, όπως με τους ευρωβουλευτές της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

«Το ΕΛΚ θα πρέπει να εξετάσει προσεκτικά με ποιον θέλει να χτίσει γέφυρες, με εμάς ή με αυτούς που ξεκινούν προτάσεις μομφής», δήλωσε εκπρόσωπος των Σοσιαλδημοκρατών.

Για τη Γαλλίδα ευρωβουλευτή του Renew, Βαλερί Χαγιέρ, η σημερινή συζήτηση θα μπορούσε να είναι μια «πραγματική ευκαιρία πολιτικού ξεκαθαρίσματος» και «θα ρωτήσουμε ξεκάθαρα το ΕΛΚ με ποιόν θέλει να συνεργαστεί».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, έκανε λόγο για «μαριονέτες του Πούτιν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» που «προσπαθούν να υπονομεύσουν την ευρωπαϊκή ενότητα και να ρίξουν την Επιτροπή σε μια περίοδο παγκόσμιας αναταραχής και οικονομικής κρίσης», προσθέτοντας ότι «αυτό είναι ντροπή για τους ευρωπαίους πολίτες».

