Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και το FBI κατέληξαν στο συμπέρασμα πως δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι ο καταδικασμένος για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστής Τζέφρι Επστάιν εκβίαζε ισχυρές προσωπικότητες, είχε «πελατολόγιο» και πως δολοφονήθηκε.

Σύμφωνα με το υπόμνημα των υπηρεσιών, που είδε το Axios, o θάνατός του, στο κελί της φυλακής, αποδίδεται σε αυτοκτονία.

Είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση Τραμπ διαψεύδει επίσημα τις θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τις δραστηριότητες του Επστάιν αλλά και τον θάνατό του.

Η κυβέρνηση θα δώσει στη δημοσιότητα και βίντεο που δείχνει ότι κανείς δεν εισήλθε στον χώρο της φυλακής του Μανχάταν όπου κρατούνταν ο Επστάιν τη βράδυ που πέθανε, το 2019, ενώ και το πόρισμα του ιατροδικαστή αναφέρει πως αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με το υπόμνημα, οι ερευνητές εξέτασαν προσεκτικά το υλικό από το κελί της φυλακής του Επστάιν στο Μανχάταν από τις 10:40 μ.μ. στις 9 Αυγούστου 2019, όταν τον κλείδωσαν στο κελί του, έως τις 6:30 π.μ. περίπου την επόμενη ημέρα, όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Και δεν είδαν κανέναν να πλησιάζει τον προφυλακισμένο.

Επίσης, οι ερευνητές δεν έχουν στοιχεία πως ο Επστάιν είχε πελατολόγιο και πως εκβίαζε σημαντικές προσωπικότητες, ενώ δεν «υπάρχει κανένα στοιχείο που θα μπορούσε να θεμελιώσει μια έρευνα κατά μη κατηγορούμενων τρίτων», επισημαίνεται στο υπόμνημα.

Σημειώνεται πως τον προηγούμενο μήνα, ο Ίλον Μασκ κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ πως είναι στη «λίστα» του Επστάιν. Ο Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social μια δήλωση του πρώην δικηγόρου του Επστάιν, Ντέιβιντ Σόεν, λέγοντας ότι δεν εμπλέκεται σε κανένα έγκλημα. Ο Σόεν είχε εκπροσωπήσει και τον Τραμπ στην πρώτη δίκη για την παραπομπή του σε δίκη.

Ο Μασκ διέγραψε αργότερα την συγκεκριμένη ανάρτηση, λέγοντας ότι «το παράκανε».

Το υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI αναφέρουν επίσης στο υπόμνημα ότι δεν θα ήταν «σκόπιμο ή δικαιολογημένο να γίνει περαιτέρω αποκάλυψη» του υλικού που σχετίζεται με τον Επστάιν.

Το υπόμνημα αναφέρει ότι μεγάλο μέρος του υλικού αφορά σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, λεπτομέρειες για τα θύματα του χρηματιστή και πληροφορίες που θα εξέθεταν αθώα άτομα.

«Μέσω αυτής της επανεξέτασης, δεν βρήκαμε καμία βάση για να επανεξετάσουμε τη δημοσιοποίηση αυτού του υλικού και δεν θα επιτρέψουμε τη δημοσιοποίηση παιδικής πορνογραφίας», επισημαίνει το υπόμνημα.



