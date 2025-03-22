Σλοβακία: Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες κατά του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες κατά του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο, κατηγορώντας τον για αυταρχικές τάσεις και φιλορωσική στάση.

«Η κατάσταση είναι κρίσιμη», προειδοποίησαν ομιλητές από το βήμα στο σημείο της διαδήλωσης στην Μπρατισλάβα.

Στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σλοβακίας, το Κόσιτσε, ο υπουργός Άμυνας Ρόμπερτ Κάλινακ κατηγορήθηκε ότι «υποκύπτει» στη Ρωσία. Οι διαδηλωτές κάλεσαν την κυβέρνηση να παραιτηθεί.

Τις διαδηλώσεις οργάνωσε η πρωτοβουλία πολιτών «Mier Ukrajine» (Ειρήνη στην Ουκρανία), που τάσσεται υπέρ των παραδόσεων όπλων στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση στην Μπρατισλάβα συνεχίζει να βοηθά τη γειτονική της χώρα αλλά μόνο με «μη θανατηφόρα» στρατιωτικά είδη, όπως εξοπλισμός για αποναρκοθέτηση και γεννήτριες.

Μετά από αντίστοιχες διαδηλώσεις τις τελευταίες εβδομάδες, ο Φίτσο έχει ήδη κατηγορήσει τους διοργανωτές ότι διασπείρουν «ψεύδη» και χειραγωγούν τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση σκέφτεται να αποχωρήσει από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Ο ίδιος, από την πλευρά του, κατηγορεί τους αντιπάλους του ότι θέλουν να ανατρέψουν την κυβέρνηση, η οποία εξελέγη νομίμως μέσω δημοκρατικής διαδικασίας.

Πηγή: Dpa, ΑΠΕ-ΜΠΕ

