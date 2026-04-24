Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Την ανάπτυξη μιας μοίρας μαχητικών Typhoon προκειμένου να αναλάβουν περιπολίες στο Στενό του Ορμούζ πρότεινε η βρετανική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της διήμερης συνόδου στρατιωτικών αξιωματούχων στο στρατηγείο του Νόρθγουντ, που στόχο είχε τη διερεύνηση επιλογών για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας αμέσως μετά τη λήξη των εχθροπραξιών στο Ιράν.

Οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις προτίθενται ακόμη να διαθέσουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπισμού ναρκών και εξειδικευμένους δύτες, ώστε να συνδράμουν στον καθαρισμό των υδάτων από τις ιρανικές νάρκες.

Στις εργασίες της διάσκεψης, που ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη, συμμετείχαν μεταξύ άλλων η Γερμανία, η Νορβηγία, η Νότια Κορέα και η Αυστραλία. Αν και βρετανικές πηγές απέφυγαν να επιβεβαιώσουν την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, διαβεβαίωσαν ότι η Ουάσιγκτον είναι «πλήρως ενήμερη» για τις συζητήσεις.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, υπογράμμισε σε κοινό ανακοινωθέν με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρέν, ότι στόχος είναι η επεξεργασία «πρακτικών στρατιωτικών επιλογών» και η διαμόρφωση «ενός συντονισμένου κοινού σχεδίου για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ».

Η Βρετανία, όπως και τα υπόλοιπα κράτη, έχει ξεκαθαρίσει πως δεν προτίθεται να εμπλακεί σε στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν.

Παρόλα αυτά, το Λονδίνο και το Παρίσι δηλώνουν έτοιμα να δράσουν στο σενάριο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας ή μιας βιώσιμης εκεχειρίας.

Υπό αυτές τις συνθήκες, στόχος τους θα είναι η προστασία των πετρελαιοφόρων και των εμπορικών πλοίων από απειλές μετά το τέλος των εχθροπραξιών.

Πηγή: skai.gr

