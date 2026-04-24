Ρούμπιο: «Οι ΗΠΑ δεν θέλουν να αποκλειστεί το Ιράν από το Μουντιάλ»

Η συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου συνεχίζει να αποτελεί θέμα, λόγω της έντασης μεταξύ των ΗΠΑ, που συνδιοργανώνει το Μουντιάλ και της χώρας στον πόλεμο ο οποίος δεν έχει τελειώσει.

Ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να αποκλειστεί το Ιράν από τη διοργάνωση και πως δεν έχουν τίποτα με τους ποδοσφαιριστές.



«Το πρόβλημα με το Ιράν δεν θα ήταν οι αθλητές του. Θα ήταν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που θέλουν να φέρουν μαζί τους, μερικοί από τους οποίους έχουν δεσμούς με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης», ήταν τα πρώτα του λόγια και συνέχισε:

«Δεν ξέρω από πού προέρχεται αυτό. Είναι εικασίες ότι το Ιράν μπορεί να αποφασίσει να μην έλθει και ότι η Ιταλία θα πάρει την θέση του. Εάν οι Ιρανοί παίκτες αποφασίσουν να μην έλθουν από μόνοι τους, θα είναι επειδή αποφάσισαν να μην έλθουν. Αυτό που δεν μπορούν να κάνουν είναι να φέρουν μια ομάδα τρομοκρατών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στην χώρα μας προσποιούμενοι ότι είναι δημοσιογράφοι και προπονητές φυσικής κατάστασης», κατέληξε.

