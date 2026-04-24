Τι γνωρίζουμε για τις νάρκες στο Στενό του Ορμούζ 

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) έδωσε χτες, Πέμπτη, διαταγή στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να χτυπήσει όποιο ιρανικό σκάφος επιχειρήσει να τοποθετήσει νάρκες στο Στενό του Ορμούζ, καθώς αυξάνονται οι φόβοι πως οι εκρηκτικές συσκευές μπορεί να προκαλέσουν εκτεταμένες οικονομικές επιπτώσεις στον πλανήτη και μετά τον πόλεμο.

Το CNN χαρτογραφεί την κατάσταση που επικρατεί στο Ορμούζ με τις νάρκες:

Πότε άρχισε το Ιράν να τοποθετεί νάρκες;

Στις αρχές Μαρτίου, το CNN μετέδωσε ότι το Ιράν είχε αρχίσει να τοποθετεί νάρκες στο Στενό, επικαλούμενο δύο άτομα που έχουν γνώση των εκθέσεων των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών σχετικά με το θέμα. Τότε, ο Τραμπ προειδοποίησε πως η Τεχεράνη θα αντιμετώπιζε συνέπειες «σε επίπεδο που δεν έχει ξαναδεί».

Αργότερα τον ίδιο μήνα, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι η Τεχεράνη «δεν είχε ανάγκη» να τοποθετήσει νάρκες στον Περσικό Κόλπο για να επιβάλει την ισχύ της και ότι θα χρησιμοποιούσε «κάθε δυνατό μέσο για να διασφαλίσει την ασφάλεια, όποτε αυτό ήταν απαραίτητο».

Ποιες είναι οι επιπτώσεις

Εκτός από τους προφανείς κινδύνους για τα πλοία στην περιοχή και την ασφάλεια των μελών του πληρώματος, η παρουσία ναρκών καθυστερεί και την επαναλειτουργία του Στενού.

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου ενημέρωσαν αυτή την εβδομάδα τους Αμερικανούς βουλευτές σχετικά με την εκτίμηση των μυστικών υπηρεσιών πως θα χρειαστούν έως και 6 μήνες για να καθαριστεί πλήρως το Στενό από τις νάρκες μετά τη λήξη του πολέμου με το Ιράν. Εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε ωστόσο πως το κλείσιμο του Ορμούζ για 6 μήνες είναι «απαράδεκτη κίνηση».

Πόσο εύκολο είναι να απομακρυνθούν οι νάρκες

Ο αρχηγός της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ναύαρχος Μπράντλεϊ Κούπερ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο αριθμός των ναρκών «είναι απολύτως εντός των δυνατοτήτων μας να απομακρυνθούν», προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη ξεκινήσει επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης.

Ο Τραμπ επανέλαβε την Πέμπτη ότι «τα ναρκαλιευτικά» των ΗΠΑ «καθαρίζουν το Στενό αυτή τη στιγμή. Διατάζω με την παρούσα να συνεχιστεί αυτή η δραστηριότητα, αλλά σε τριπλάσιο επίπεδο!», τόνισε.

