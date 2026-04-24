Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να δώσει χρονοδιάγραμμα για το τέλος του πολέμου με το Ιράν την Πέμπτη (ξεμερώματα Παρασκευής ώρα Ελλάδας), λέγοντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο: «Μην με πιέζεται», επισημαίνοντας παράλληλα ότι το Ιράν είναι αυτό που δεν έχει χρόνο, καθώς οι δύο πλευρές φαίνεται να παραμένουν αμετακίνητες στους όρους τους σχετικά με το Στενό του Ορμούζ, καθιστώντας αβέβαιη ακόμη και την προοπτική μιας νέας συνάντησης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε αυτό που χαρακτήρισε ως «έλλειψη σαφούς ηγεσίας» στην Τεχεράνη για την καθυστέρηση των συνομιλιών, κάνοντας μάλιστα λόγο για μια ηγεσία «διχασμένη ανάμεσα σε δύο στρατόπεδα, στους σκληροπυρηνικούς και τους μετριοπαθείς», δήλωση η οποία προκάλεσε τις αντιδράσεις των ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σε ανάρτησή του, έκανε λόγο για «ισχυρή ενότητα» στο εσωτερικό του Ιράν που, όπως υποστήριξε, έχει προκαλέσει ρήγμα στους αντιπάλους, προειδοποιώντας παράλληλα για «επικοινωνιακές επιχειρήσεις» που στοχεύουν στην υπονόμευση της εθνικής συνοχής και ασφάλειας.

دراثر وحدت عجیب ایجادشده بین هموطنان، در دشمن شکستگی بوجود آمده. با شکر عملی این نعمت، انسجام بیشتر و پولادین‌تر شده و دشمنان خوار و خفیف‌تر خواهندشد.

عملیات رسانه‌ای دشمن بانشانه‌گیری ذهن و روان مردم، قصد خدشه در وحدت و امنیت ملی دارد؛ مبادا باسهل‌انگاری ما این قصد شوم محقق شود. — رسانه رهبر انقلاب اسلامی (@Rahbarenghelab_) April 23, 2026

Καθώς η πίεση αυξάνεται από τις παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου, ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι οι Αμερικανοί θα πληρώνουν περισσότερα για καύσιμα για «λίγο καιρό», σε αντάλλαγμα με ένα Ιράν χωρίς πυρηνικά όπλα. Απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων από τον ίδιο στον πόλεμο, λέγοντας ότι «ένα πυρηνικό όπλο δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθεί από κανέναν».

Ταυτόχρονα, Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι αναπτύσσουν νέα σχέδια για να στοχεύσουν τις δυνατότητες του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ σε περίπτωση που η τρέχουσα εκεχειρία καταρρεύσει, σύμφωνα με το CNN, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι το Ορμούζ θα ανοίξει όταν το Ιράν κάνει συμφωνία. Διέταξε επίσης το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να επιτεθεί σε οποιαδήποτε ιρανικό σκάφος αποπειραθεί να τοποθετήσει νάρκες στην πλωτή οδό.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη επέμεινε ότι δεν πρόκειται να εξετάσει το άνοιγμα του Στενού, έως ότου οι ΗΠΑ άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό στο ιρανικό εμπόριο.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ ανακοίνωσε παράταση της εκεχειρίας στον Λίβανο κατά τρεις εβδομάδες μετά τη συνάντηση Ισραηλινών και Λιβανέζων εκπροσώπων στον Λευκό Οίκο. Η τρέχουσα εκεχειρία επρόκειτο να λήξει την Κυριακή 26 Απριλίου.

