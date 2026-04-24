«Οι συνομιλίες με το Ιράν πρέπει να περιλαμβάνουν εμπειρογνώμονες σε θέματα πυρηνικής ενέργειας, διαφορετικά θα καταλήξουμε με ένα πιο επικίνδυνο Ιράν», δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας.

«Αν οι συνομιλίες αφορούν αποκλειστικά το πυρηνικό ζήτημα και δεν υπάρχουν πυρηνικοί εμπειρογνώμονες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τότε θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία πιο αδύναμη από ό,τι ήταν η JCPOA», σημείωσε η Κάλας, μιλώντας πριν από την άτυπη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στην Κύπρο.

«Και (αν) τα προβλήματα στην περιοχή, τα πυραυλικά προγράμματα, η υποστήριξή τους προς τους πληρεξούσιους, καθώς και οι υβριδικές και οι κυβερνοδραστηριότητες στην Ευρώπη δεν αντιμετωπιστούν, θα καταλήξουμε με ένα πιο επικίνδυνο Ιράν», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.