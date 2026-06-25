Στενό του Ορμούζ: Η νέα διαδρομή του ΟΗΕ αποδυναμώνει το χαρτί του Ιράν - Απειλεί η Τεχεράνη

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) του ΟΗΕ, σε συνεργασία με το Ομάν, προωθεί νέα θαλάσσια διαδρομή για τη διέλευση πλοίων από το Στενό του Ορμούζ.

Η ναυτιλιακή κίνηση στο Στενό αυξάνεται σταδιακά, ωστόσο εξακολουθεί να βρίσκεται σημαντικά χαμηλότερα από τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από τον πόλεμο.

Η Τεχεράνη χαρακτηρίζει τη νέα διαδρομή «απαράδεκτη», προειδοποιεί ότι μόνο οι δικές της καθορισμένες οδοί είναι νόμιμες και απειλεί με αντίποινα τους παραβάτες.



Μία νέα ναυτιλιακή διαδρομή μέσω των ακτών του Ομάν για τη διέλευση των πλοίων από το Στενό του Ορμούζ αλλάζει τα δεδομένα στην περιοχή, καθώς μειώνει την εξάρτηση από το παραδοσιακό πέρασμα που ελέγχει το Ιράν. Η Τεχεράνη χαρακτηρίζει τη νέα διαδρομή «απαράδεκτη», ενώ οι ΗΠΑ διαμηνύουν ότι θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

Αρκετά δεξαμενόπλοια διέσχισαν την Πέμπτη το Στενό του Ορμούζ ακολουθώντας μια νέα διαδρομή που προωθεί ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ. Το Ιράν έχει απειλήσει τα πλοία που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη διαδρομή, η οποία εκτείνεται κατά μήκος των ακτών του Ομάν.

Η δημιουργία μιας εναλλακτικής διέλευσης από αυτή τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό θα αποσυμπίεζε τις πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία και θα στερούσε από το Ιράν το βασικό διαπραγματευτικό του χαρτί στις συνεχιζόμενες συνομιλίες για την προσωρινή συμφωνία που υπεγράφη την περασμένη εβδομάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ναυτιλιακή κίνηση μέσω του Στενού έχει αυξηθεί, παραμένει όμως αισθητά χαμηλότερη από τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από τον πόλεμο, σύμφωνα με το Associated Press. Η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε προσωρινά την Πέμπτη κάτω από το προπολεμικό επίπεδο των περίπου 73 δολαρίων το βαρέλι, ένδειξη ότι οι αγορές εκτιμούν πως η κατάσταση βελτιώνεται.

Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται τους όρους της συμφωνίας, από την ασφαλή διέλευση των πλοίων έως το μέλλον των αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν.

Κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα η ναυτιλιακή κίνηση

Τα δεξαμενόπλοια, με επικεφαλής το Stoic Warrior, έπλευσαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης κατά μήκος των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και στη συνέχεια του Ομάν, περνώντας από τη χερσόνησο Μουσαντάμ του Ομάν, σε μικρή απόσταση από τις ακτές. Η νέα διαδρομή σχεδιάστηκε από το Ομάν και τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), υπηρεσία του ΟΗΕ.

Βόρεια της νέας διαδρομής βρίσκεται ο Διάδρομος Διαχωρισμού Θαλάσσιας Κυκλοφορίας, στο κέντρο του Στενού του Ορμούζ, από όπου πριν από τον πόλεμο τα πλοία διέρχονταν ελεύθερα, μεταφέροντας περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι ναρκοθέτησε τη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ τουλάχιστον μία νάρκη έχει ήδη εντοπιστεί στην περιοχή.

Αν και ορισμένα πλοία είχαν ήδη καταφέρει να εξέλθουν από το Στενό του Ορμούζ με τη συνδρομή του αμερικανικού στρατού, η πρωτοβουλία του οργανισμού του ΟΗΕ αποτελεί την τελευταία προσπάθεια για την ασφαλή απομάκρυνση των πλοίων που είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή. Η ναυτιλιακή εταιρεία Maersk ανακοίνωσε ότι το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Maersk Baltimore, καθώς και ακόμη ένα πλοίο που είχε ναυλώσει, διήλθαν επίσης με επιτυχία από το Στενό την Πέμπτη.

Την περασμένη εβδομάδα, 125 πλοία διέσχισαν το Στενό, έναντι 33 την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών δεδομένων και ανάλυσης Lloyd’s List Intelligence.

Σύμφωνα με την S&P Global, την Τετάρτη καταγράφηκαν 78 διελεύσεις πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, ο μεγαλύτερος αριθμός από την έναρξη του πολέμου.

Μεταξύ των πλοίων ήταν 10 δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου, εκ των οποίων τα πέντε ήταν μεγάλα δεξαμενόπλοια που έπλεαν προς την έξοδο του Στενού και έχουν δυνατότητα μεταφοράς έως και 2 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου το καθένα.

Ωστόσο, ο συγκεκριμένος ημερήσιος αριθμός παραμένει χαμηλότερος από τον προπολεμικό μέσο όρο, που ξεπερνούσε τις 130 διελεύσεις την ημέρα.

«Οι ευκαιριακοί διαχειριστές πλοίων -και είναι πολλοί-, ενθαρρυμένοι από τη μείωση του κινδύνου έχουν αρχίσει να αναλαμβάνουν τη μεταφορά των φορτίων που είχαν εγκλωβιστεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης», δήλωσε ο αρχισυντάκτης του Lloyd’s List, Ρίτσαρντ Μιντ.

Το Ιράν χαρακτηρίζει «απαράδεκτη» τη νέα ναυτιλιακή διαδρομή

Το ναυτικό σκέλος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, αντιδρώντας προφανώς στη νέα ναυτιλιακή διαδρομή και στην αυξημένη κίνηση πλοίων, εξέδωσε την Πέμπτη προειδοποίηση, η οποία μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η νέα διαδρομή καθορίστηκε «χωρίς ενημέρωση ή συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη και απολύτως επικίνδυνη».

«Η μόνη εγκεκριμένη διαδρομή διέλευσης από το Στενό του Ορμούζ είναι εκείνη που έχει καθορίσει η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», ανέφερε η ιρανική δύναμη, προσθέτοντας ότι «η διέλευση πλοίων εκτός αυτών των διαδρομών είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και απαγορεύεται».

«Οι παραβάτες θα αντιμετωπιστούν αναλόγως», προειδοποίησε, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για επεισόδια στο Στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, την Τετάρτη οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν μέσω ασυρμάτου ένα δεξαμενόπλοιο, με στρατιώτη να προειδοποιεί: «Βρίσκεστε εντός του βεληνεκούς των πυραύλων μου και ίσως ανοίξω πυρ εναντίον σας», σύμφωνα με την ιδιωτική εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Ambrey.





Πηγή: skai.gr

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