Στην πλαζ μόνο με γνώσεις γερμανικών

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η ιδιωτική πλαζ Χάιντεμπαντ στη Σαξονία-Άνχαλτ απαγορεύει την είσοδο σε όσους δεν μπορούν να επικοινωνήσουν επαρκώς στα γερμανικά, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Η διοίκηση αιτιολογεί το μέτρο για λόγους ασφάλειας, μετά από περιστατικά με μικρά παιδιά που κινδύνευσαν να πνιγούν, καθώς οι ναυαγοσώστες πρέπει να εξασφαλίζουν την κατανόηση των προειδοποιήσεων.

Η απόφαση μίας ιδιωτικής πλαζ στη Σαξονία-Άνχαλτ να απαγορέψει την είσοδο σε όσους «δεν μπορούν να επικοινωνήσουν επαρκώς στα γερμανικά» προκαλεί έντονες αντιδράσεις.Με τις υψηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη την Ευρώπη να εδραιώνονται και εν μέσω κύματος καύσωνα και στη Γερμανία, η απόφαση της διοίκησης στις εγκαταστάσεις Χάιντεμπαντ, στη λίμνη Χάιντεζεε στην πόλη Χάλε της Σαξονίας-Άνχαλτ να αρνείται την είσοδο σε λουόμενους όταν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία στα γερμανικά προκαλεί έντονες αντιδράσεις.



Ο διαχειριστής του Χάιντεμπαντ, Ματίας Νόμπελ, υποστηρίζει ότι το μέτρο επιβλήθηκε αποκλειστικά για λόγους ασφάλειας, μετά από επανειλημμένα περιστατικά με μικρά παιδιά που κινδύνευσαν να πνιγούν στη λίμνη. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ναυαγοσώστες πρέπει να είναι βέβαιοι ότι οι επισκέπτες κατανοούν άμεσα τις προειδοποιήσεις και τους κανόνες.

Πηγή: Deutsche Welle

Αντιδράσεις σε μία «ακραία» απόφασηΗ απόφαση προκάλεσε άμεσες και έντονες αντιδράσεις, με ένα κύμα επικρίσεων από θεσμικούς φορείς, οργανώσεις και την τοπική αυτοδιοίκηση. Η δημοτική αρχή του Χάλε ζήτησε από τη διοίκηση των εγκαταστάσεων στην πλαζ να αποσύρει «τις γενικές απαγορεύσεις εισόδου», τονίζοντας ότι «η πρόσβαση στην παραλία της λίμνης πρέπει να διασφαλίζεται για όλο το κοινωνικό σύνολο» και ότι η ανάγκη για ασφάλεια «δεν δικαιολογεί τέτοιου είδους γενικές απαγορεύσεις». Ο δήμος πρότεινε εναλλακτικές λύσεις, όπως εικονογράμματα, μεταφρασμένες οδηγίες και QR codes με πληροφορίες σε διάφορες γλώσσες.Κριτική άσκησε και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Καταπολέμησης των Διακρίσεων. Ο εκπρόσωπός της, Γιούλιαν Μπίκεριχ, ανέφερε ότι το επιχείρημα περί ασφάλειας «δεν πείθει», ενώ επισήμανε ότι πολλά λουτρά, τα οποία δέχονται τουρίστες από όλον τον κόσμο, χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια σύμβολα που γίνονται κατανοητά ανεξαρτήτως γλώσσας.Από την πλευρά του, ο διευθυντής του Δικτύου Μεταναστευτικών Οργανώσεων Σαξονίας-Άνχαλτ (LAMSA), Μαμάντ Μοχαμάντ, δήλωσε ότι η απόφαση είναι «αρκετά ακραία» και πρόσθεσε: «Πονάει πραγματικά να βλέπεις τη γλώσσα να καθορίζει αν κάποιος μπορεί να δροσιστεί σε μία παραλία ή όχι».Στο ίδιο κλίμα και η αντίδραση της Γερμανικής Ένωσης Ναυαγοσωστικής (DLRG), η οποία, αν και αναγνώρισε ότι τα γλωσσικά εμπόδια μπορεί να δημιουργούν προβλήματα ασφάλειας, θεωρεί ότι η εν λόγω απαγόρευση είναι σε «λάθος κατεύθυνση» και υποστήριξε ότι υπάρχουν καλύτερες λύσεις, όπως ενημέρωση σε πολλές γλώσσες και σύμβολα.Πηγές: Dlf, MDR, dpa

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.