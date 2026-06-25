Το Ομάν ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα επιβληθούν «τέλη διέλευσης» στο Στενό του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι εξετάζει με το Ιράν τις «δαπάνες» που θα μπορούσαν να χρεώνονται για υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση αυτού του στρατηγικού θαλάσσιου διαύλου.

Ο υπουργός Εξωτερικών του σουλτανάτου Μπαντρ αλ Μπουσάιντι υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του ότι «οι μελλοντικές ρυθμίσεις σχετικά με το Στενό δεν περιλαμβάνουν επιβολή τελών διέλευσης».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια συνάντησης στη Μανάμα μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών χωρών του Κόλπου και του Αμερικανού ομολόγου τους Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος επαναδιατύπωσε την κατηγορηματική άρνηση της Ουάσινγκτον για επιβολή διοδίων ή τελών, φοβούμενος «πλήρες χάος».

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης, το επίλεκτο σώμα του στρατού του Ιράν, προειδοποίησαν τα πλοία που βρίσκονται στο Στενό του Ορμούζ να μην αποπειραθούν να το διασχίσουν χωρίς την άδειά τους και απείλησαν όσα πλοία δεν συμμορφωθούν με «κατάλληλα μέτρα».

Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής «τελών» για τη διέλευση από το Στενό, κάτι που δεν ίσχυε πριν από τον πόλεμο, ενώ οι ΗΠΑ είναι αντίθετες σε αυτό, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «διεθνή θαλάσσια οδό», αν και τα ύδατα του στενού συνορεύουν με τις ιρανικές ακτές και αυτές του Ομάν.

«Η μόνη εξουσιοδοτημένη διαδρομή για διέλευση από το Στενό του Ορμούζ είναι αυτή που έχει ανακοινωθεί από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης. Οποιαδήποτε διέλευση χωρίς την άδεια του Ιράν θεωρείται «απαράδεκτη και επικίνδυνη» και θα ληφθούν «τα κατάλληλα μέτρα», τόνισαν σε ανακοίνωσή τους, στην οποία καταγγέλλουν «την ανακοίνωση από κάποιες αρχές μια νέας θαλάσσιας διαδρομής».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.