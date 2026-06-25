Αραγτσί: Συνομιλίες Ιράν-Ομάν για τη διαχείριση του Στενού του Ορμούζ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Πέμπτη ότι το Ιράν και το Ομάν θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες «για τον καθορισμό του μελλοντικού καθεστώτος διαχείρισης και των ναυτιλιακών υπηρεσιών στο Στενό του Ορμούζ», σε συνέχεια της πρόσφατης κοινής δήλωσης που εκδόθηκε στη Μουσκάτ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Αραγτσί ανέφερε ότι είχε μια παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσαΐντι, προσθέτοντας ότι οι δύο χώρες είναι αποφασισμένες να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις με τις γειτονικές χώρες.

Το Ομάν ενημέρωσε τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και τους υπουργούς Εξωτερικών των αραβικών κρατών του Κόλπου, κατά τη συνάντησή τους την Πέμπτη, ότι οι μελλοντικές ρυθμίσεις για το Στενό του Ορμούζ δεν θα προβλέπουν την επιβολή τελών διέλευσης στα πλοία.



Πηγή: skai.gr

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