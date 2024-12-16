Συγχώρεση ζήτησε σήμερα από την οικογένειά του ο Ντομινίκ Πελικό κατά την τελευταία ομιλία του ενώπιον του δικαστηρίου ενώ παράλληλα χαιρέτισε το θάρρος της πρώην πλέον συζύγου του, Ζιζέλ Πελικό κατά τη διάρκεια της δίκης του.

«Θα ήθελα να ξεκινήσω χαιρετίζοντας το θάρρος της πρώην συζύγου μου», δήλωσε ο κατηγορούμενος Ντομινίκ Πελικό στην τελευταία του δήλωση στο δικαστήριο ενόψει της ετυμηγορίας του που θα ανακοινωθεί την Πέμπτη το πρωί. «Μετανιώνω για αυτό που έκανα, κάνοντας (την οικογένειά μου) να υποφέρει... Τους ζητώ συγχώρεση», είπε, ζητώντας από την οικογένεια να «δεχτεί τη συγγνώμη μου».

Σε μια δίκη που έχει συγκλονίσει όχι μόνο τη Γαλλία αλλά ολόκληρο τον κόσμο ο 72χρονος Ντομινίκ παραδέχτηκε ότι νάρκωνε την τότε σύζυγό του Ζιζέλ για σχεδόν μια δεκαετία, ώστε ο ίδιος αλλά και άγνωστοι που στρατολόγησε στο διαδίκτυο να τη βιάζουν. Μαζί με τον πρώην σύζυγό της άλλοι 50 άνδρες ηλικίας 27 έως 74 ετών, δικάζονται. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα που οι 50 άνδρες θα έχουν την ευκαιρία να απευθυνθούν ενώπιον του δικαστηρίου.

Καθισμένος στο γυάλινο κουτί των κατηγορουμένων, ο Ντομινίκ Πελικό επιβεβαίωσε ότι είχε πει «όλη την αλήθεια» από την αρχή της δίκης στις 2 Σεπτεμβρίου στη νότια γαλλική πόλη της Αβινιόν.

Ευχαρίστησε επίσης το δικαστήριο που του επέτρεψε να παραμείνει καθισμένος σε ειδική καρέκλα λόγω της εύθραυστης κατάστασης της υγείας του, στάση η οποία «θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως αδιαφορία», αλλά δεν ήταν, πρόσθεσε.

Επισήμανε ότι «με έχουν αποκαλέσει πολλά πράγματα» αλλά «προτιμώ να με ξεχάσουν», λέγοντας ότι ένιωθε μια «εσωτερική ντροπή».

«Μπορώ να πω σε όλη την οικογένειά μου ότι τους αγαπώ», είπε.

Γυρνώντας στους πέντε δικαστές που θα εκδώσουν την ετυμηγορία είπε: «Ορίστε, έχετε την υπόλοιπη ζωή μου στα χέρια σας».

Στις 25 Νοεμβρίου, οι εισαγγελείς ζήτησαν την επιβολή της μέγιστης δυνατής ποινής -- 20 χρόνια -- εναντίον του για επιβαρυντικό βιασμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.