Στέλεχος της Χεζμπολάχ σκοτώνεται σε βομβαρδισμό του Ισραήλ στον Λίβανο

Σημαντικό στέλεχος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε χθες Τρίτη το βράδυ σε ισραηλινό βομβαρδισμό στον νότιο Λίβανο, επιβεβαίωσε το λιβανικό σιιτικό κίνημα, σύμμαχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Πρόκειται για τον Σάμι Αμπντάλα, γνωστό επίσης ως Αμπού Ταλίμπ, ανέφερε η Χεζμπολάχ σε ανακοίνωσή της.

«Με μεγάλη υπερηφάνεια και μεγάλη τιμή η Ισλαμική Αντίσταση ανακοινώνει τη μαρτυρία του διοικητή Ταλίμπ Σάμι Αμπντάλα, γνωστού με το όνομα ‘Χατζ Αμπού Ταλίμπ’, γεννημένου το 1969 στην πόλη Αντσίτ του νότιου Λιβάνου, που έπεσε μάρτυρας καθ’ οδόν προς την Ιερουσαλήμ», αναφέρει ανακοίνωση του κινήματος.

Σύμφωνα με λιβανική στρατιωτική πηγή, ο αεροπορικός βομβαρδισμός έγινε στην πόλη Τζουαίγια, περίπου δεκαπέντε 15 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ, κι είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν άλλοι τρεις άνθρωποι, πέραν του αξιωματικού του στρατιωτικού βραχίονα της Χεζμπολάχ.

Πρόκειται «για το πιο σημαντικό στέλεχος της Χεζμπολάχ που έχει σκοτωθεί ως τώρα από την έναρξη του πολέμου», πρόσθεσε η πηγή.

Οι ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ δεν έχουν σταματήσει να κλιμακώνονται τις τελευταίες ημέρες, εν μέσω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Τους οκτώ και πλέον μήνες εχθροπραξιών έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 458 άνθρωποι στον Λίβανο, ανάμεσά τους κάπου 90 άμαχοι και σχεδόν 300 μαχητές της Χεζμπολά, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου. Στην άλλη πλευρά, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 15 ισραηλινοί στρατιωτικοί και 11 άμαχοι, σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς.

Και στις δυο πλευρές των συνόρων, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των ακατάπαυστων συγκρούσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.