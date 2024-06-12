ΟΗΕ: Σοκαριστική αύξηση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων παιδιών στις ένοπλες συρράξεις

Οι βιαιότητες οι οποίες είχαν θύματα παιδιά κατά τη διάρκεια ενόπλων συρράξεων έφθασαν σε «ακραία επίπεδα» το 2023, χρονιά που καταγράφηκε «σοκαριστική» αύξηση των σοβαρών παραβιάσεων, παρά τα ελλιπή δεδομένα για τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, το περιεχόμενο της οποίας περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου χθες Τρίτη.

«Το 2023, η βία με θύματα παιδιά στο πλαίσιο ένοπλων συρράξεων έφθασε σε ακραία επίπεδα»: καταγράφτηκε «σοκαριστική αύξηση 21% των σοβαρών παραβιάσεων», αναφέρει το κείμενο, το οποίο πρόκειται να δοθεί επίσημα στη δημοσιότητα αύριο Πέμπτη.

Κάνει λόγο για 30.705 επιβεβαιωμένες παραβιάσεις που διαπράχθηκαν την περασμένη χρονιά.

Η ετήσια έκθεση του ΓΓ Γκουτέρες αναφέρεται στις παραβιάσεις των δικαιωμάτων παιδιών (κάτω των 18 ετών) σε περίπου 20 εμπόλεμες ζώνες σε διεθνές επίπεδο και συμπεριλαμβάνει παραρτήματα με τις παραβιάσεις — φόνους και ακρωτηριασμούς παιδιών, εξαναγκαστικές στρατολογήσεις, απαγωγές, κρούσματα σεξουαλικής βίας...

Το 2023, τα παιδιά «ήταν τα πρώτα που επλήγησαν από τον πολλαπλασιασμό και την κλιμάκωση κρίσεων», που σημαδεύτηκαν από «απόλυτη περιφρόνηση των δικαιωμάτων των παιδιών», πάνω απ’ όλα «του δικαιώματος στη ζωή», υπογραμμίζει η έκθεση.

Το κείμενο επισημαίνει ειδικά ότι ο πόλεμος στο Ισραήλ και στα παλαιστινιακά εδάφη οδήγησε σε παραβιάσεις των δικαιωμάτων παιδιών με «εύρος και ένταση άνευ προηγουμένου» (+155%).

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ισραηλινός στρατός, όπως και η Χαμάς, προστέθηκαν στον «κατάλογο της ντροπής» που συμπεριλαμβάνεται σε παράρτημα της έκθεσης. Η πληροφορία πως είχε αποφασιστεί αυτό διέρρευσε ήδη από την περασμένη εβδομάδα.

Η κατάσταση είναι επίσης τρομακτική στο Σουδάν, με «απίστευτη» αύξηση (+480%) του αριθμού των σοβαρών παραβιάσεων δικαιωμάτων παιδιών. Ο Γενικός Γραμματέας αποφάσισε έτσι να προστεθούν ο σουδανικός στρατός και οι παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), που ενεπλάκησαν σε πόλεμο τον Απρίλιο του 2023, στον «κατάλογο της ντροπής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.